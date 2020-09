V pondělí 14. září, kdy na den uplynulo 83 let od smrti prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, se sešli lidé před základní školou k slavnostnímu znovuodhalení pamětní desky. Místostarostka Tiché Dana Kocourková uvedla, že dne 7. března 1930 se dožil prezident České republiky Tomáš Garrigue Masaryk osmdesáti let.

„Při té příležitosti občané a vedení obce Tichá se rozhodli uctít jeho památku a nechali vyrobit pamětní desku, kterou zasadili do budovy základní školy,“ sdělila Dana Kocourková. Místostarostka dodala, že během druhé světové války byla deska odstraněna. „Zhruba před rokem se našla na místní faře. Byla poničená, zaprášená, obec ji nechala renovovat. Nyní, po devadesáti letech, se pamětní deska vrací na původní místo budovy základní školy,“ doplnila Dana Kocourková.

Zastupitel Vratislav Zeman, který mapuje historii obce Tichá, doplnil, že v roce 1935 byl T. G. Masaryk jmenován čestným občanem Tiché. „Nejsem schopen říci, zda tento titul mu nebyl v průběhu historie a dějinných událostí zrušen,“ poznamenal Vratislav Zeman s tím, že v roce 1938, k dvaceti letům republiky, byl v zahradě školy odhalen pomník s Masarykovou sochou v životní velikosti. V roce 1953 ale vyznavači tehdejšího režimu sochu zničili. „Socha byla svržena do Tichávky a došlo k jejímu zničení. Zachovala se jen hlava, díky občanu Kopelcovi, který ji zakopal ve své stodole. Tělo bylo i s podstavcem ve skladu místního národního výboru a bohužel skončilo někde v základech,“ sdělil Vratislav Zeman. V roce 1990 při obnově pomníku byla na podstavec ve školní zahradě umístěná jen hlava.

Výstava potrvá do října

Pondělního slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastnil Luboš Sazovský, člen předsednictva Masarykova demokratického hnutí v Praze a v Kopřivnici. Řekl, že zažil velké akce na oslavu prvního prezidenta, ale také mnoho menších akcí bez teatrálností a bombastické publicity.

„Vyzařovaly opravdovost a upřímnost projevenou Masarykovi. Jsem přesvědčen, tyto akce byly a jsou organizovány nejen z povinnosti ale hlavně díky pochopení díla, které má platnost ve svých základech i dnes. Mezi tyto milé, upřímné i významné akce patřila v minulosti obnova pomníku v nedalekém Frenštátě a patří právě dnes slavnostní odhalení historické desky v Tiché,“ podotkl Lubomír Sazovský, jenž ocenil, že místní lidé desku nedali do depozitáře, ale vyvinuli snahu umístit ji tam, kde kdysi byla.

„Na instituci nejdůležitější, protože tam se tvoří budoucnost státu a národa. Tam když něco zanedbáme dnes, v budoucnu budeme jen těžko napravovat,“ upozornil a přidal poděkování. Poté společně s ředitelkou školy Lucií Dobiášovou pamětní desku odhalil.

Po státní hymně, kterou zahráli a zazpívali členové rodiny Špačků a Josef Fojtík, se přítomní odebrali do sálu k besedě o T. G. Masarykovi. V 17 hodin pak byla ve výstavní síni zahájena putovní výstava, kterou zapůjčilo Masarykovo demokratické hnutí v Praze. K zhlédnutí bude až do října vždy ve čtvrtky od 16 do 18 hodin.