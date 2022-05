„Kvůli hydrocefalu (nadměrné hromadění mozkomíšního moku v komorách mozkových – pozn. aut.) mu byl voperován takzvaný VP shunt, který nadbytečnou tekutinu odvádí do dutiny břišní. Atrézie (vrozené zúžení) jícnu se po operaci a poslední kontrole zdá být už v pořádku. Minulý rok však začal mít problémy s dýcháním a byl mu zjištěn, kromě těžké tracheomalacie (zkolabování průdušnice), také útlak průdušnice aortální cévou. Z toho důvodu podstoupil náročnou hrudní operaci. Po ní ale bohužel nastaly komplikace s odpojením od ventilátoru, kdy to Fanda nemohl udýchat, což nakonec vedlo k zavedení tracheostomie – otevření přístupu do průdušnice skrz krk. Následně mu bylo zjištěno ochrnutí levé a částečně i pravé hlasivky,“ popisuje Františkova maminka, která se o chlapce a Aničku stará se svým manželem Vratislavem.

Běžný den začíná paní Markétě tím, že ráno vypraví Aničku do školy a pak začíná kolotoč kolem Františka. „Jako první se musím postarat o tracheostomii, kterou musím odsát a ošetřit. Jednou týdně pak musíme kanyly vyměnit. Následuje podávání léků včetně kortikoidů a léků na žlučové kameny, které má Fanda od narození. Aby se maximálně pohybově a mentálně rozvíjel, snažíme se mu dopřát co největší pohyb venku,“ popisuje s tím, že moc pomohla i končící pandemie, což dává rodině větší možnosti.

Díky skvělé péči rodičů dělá František pokroky. „Aktuálně máme obrovskou radost, že začal konečně skládat jednoduché věty. Péči ovšem musíme věnovat také Aničce, která veškeré starosti a komplikace s Fandou nese moc špatně,“ popisuje Fandova maminka.

Z důvodu vážného onemocnění Františka se nemůže paní Markéta vrátit do svého zaměstnání a ani prognózy jeho léčby prozatím nenasvědčují tomu, že by se tak v brzké době mohlo stát. O finanční zajištění rodiny se tedy stará pan Vratislav, který je automechanikem. „František byl po narození střídavě hospitalizován v Praze a Plzni. V době komplikací byl v pražské Fakultní nemocnici Motol, kam jsem za ním dojížděla alespoň obden. Jen náklady na pohonné hmoty a parkovné byly obrovské. Doteď nechápu, jak jsme to finančně zvládli,“ vzpomíná maminka s tím, že jim velmi pomáhala rodina.

Zhruba před rokem jim byla doporučena nadace Dobrý anděl, která finančně podporuje rodiny, v nichž se dítě či rodič potýká s vážným onemocněním. „Ani nevíte, jak jsme Dobrým andělům za jejich pravidelné měsíční příspěvky vděční. Stále jezdíme na vyšetření a hospitalizace, což je pro nás velmi nákladné. Navíc vše starší dcera snáší moc špatně. Z příspěvků se proto snažíme našetřit i na společné aktivity, které nám aspoň trochu pomáhají budovat jejich sourozenecký vztah,“ uzavírá paní Markéta.

Jak pomáhat?

Za 10 let své činnosti podpořila nadace Dobrý anděl více než 10 tisíc rodin s dětmi, kde se rodič nebo dítě potýká s vážným onemocněním. Pokud byste se chtěli stát Dobrými anděly i vy, je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz, zvolit libovolnou výši příspěvku a začít přispívat. Nadace vaše příspěvky rodinám odevzdá do posledního haléře a vy se díky můžete každý měsíc podívat, které rodině jste pomohli.