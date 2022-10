Ohrožoval svou rodinu nožem. Muž postřelený policií v Ústí nad Labem zemřel

„Stalo se to tamhle, v takové té žluté vilce. Je to strašné, pořád tomu nemohu uvěřit. Vždyť vypadal tak tiše a uzavřeně. Jak mohl vzít do ruky nůž a… My vlastně vůbec nic nevíme. Že by třeba s ním měli nějaké problémy? Nezlobte se, ale opravdu o ničem nevím,“ povzdechla si smutně starší paní, která bydlí v podstatě jen o pár kroků dál. Představit se nechtěla. „Nezlobte se, ale to snad pochopíte,“ odmítla.

Podobně hovořili i ostatní obyvatelé tohoto koutu poměrně dlouhé střekovské ulice nedaleko ZŠ Karla IV.

Po převozu do nemocnice zemřel

Proč zásah policistů dopadl tragicky? Mladík měl nejprve loveckým zavírákem ohrožovat členy své rodiny. Existuje prý určitá možnost, že byl pod vlivem nějaké toxické látky. Když na místo hlídka dorazila, mladík nereagoval a rovnou zaútočil. Policista tak prý byl nucen použít služební zbraň. Mladík byl sice vážně poraněn, ale zatím prý není jisté, zda skutečně zemřel v důsledku střelby.

„Pacient zemřel po převozu do nemocnice navzdory veškerým snahám o oživení. Víc podrobností nemůžeme sdělit,“ uvedla mluvčí ústecké Masarykovy nemocnice Jana Mrákotová.

Světlo do příčin neštěstí nevnesla ani ústecká policie. Právo informovat veřejnost si navíc vyhradil státní zástupce. Šetření bude trvat několik měsíců. Teprve poté, až bude případ uzavřen, spolu s šetřením, zda policista použil zbraň oprávněně a důvodně, se prý veřejnost dozví rozuzlení.

Podle ústeckého státního zástupce Dana Anděla už ale další nebezpečí rozhodně nehrozí. Krajské státní zastupitelství nyní dohlíží na dodržení zákona v přípravném řízení u obou takzvaně trestních věcí. „Jednak o napadení policisty civilní osobou při služebním zákroku, což prověřuje kriminální služba Krajského ředitelství policie, jednak Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje, zda bylo použití služební zbraně policistou přiměřené,“ dodal.