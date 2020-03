Hned dvě velké akce plánované na nadcházející víkend muselo náhle zrušit letňanské výstaviště, kde se měly uskutečnit veletrhy For Caravan a For Boat i cestovatelský festival Kolem světa.

„Odkládají se všechny naše veletržní a jiné akce s předpokládanou účastí nad 100 osob. Opatření se týká nejbližších akcí pořádaných v PVA Expo Praha,“ oznámil provozovatel areálu krátce po vyhlášení mimořádného opatření.

Na holešovickém výstavišti, které patří městu, přerušili kromě Matějské pouti i provoz divadla Goja.

Koncerty

„Jsme v kontaktu s pořadateli nejbližších akcí konaných v O2 areně a O2 universu, kterých by se opatření mohlo týkat, a jednáme o alternativních termínech. O dalším průběhu situace budeme informovat. V případě dotazů ke konkrétním akcím, prosíme diváky, aby se obraceli přímo na pořadatele dané akce,“ informoval Robert Schaffer, generální ředitel O2 areny, která má na programu nejblíže víkendové zápasy hokejové Sparty a pak až začátkem dubna koncert Jiřího Korna.

Hudební kluby reagují na nenadálou situaci individuálně. Třeba Lucerna Music Bar ruší všechny akce do konce týdne, pondělní koncert kapely Švihadlo zatím ne. Vagon Music Club na Národní třídě naopak vyřešil problém „šalamounsky“. „Přijďte včas, pustíme jen prvních 81 platících,“ zve klubový web na dnešní koncert Sdružení rodičů a přátel ropy.

Výstavy

Různě, respektive podle svých možností, se nařízení přizpůsobily také galerie a muzea. Národní galerie nejprve oznámila, že „disponuje mechanismy, na základě kterých lze zabezpečit počet osob v prostoru, který odpovídá nařízení vlády“. O několik hodin později ale informaci stáhla kvůli rozhodnutí ministerstva kultury uzavřít veškeré své příspěvkové organizace.

Zavřená je také populární holešovická galerie DOX. „V souvislosti s aktuální situací týkající se koronaviru se následující dva týdny neuvidíme. Je nám to líto, rušíme veškerý program a hledáme nové termíny,“ upozorňuje galerie na webu.

Galerie hlavního města a Muzeum hlavního města naopak zůstávají normálně otevřené, jen ruší veškeré doprovodné programy. „Budeme také regulovat návštěvnost tam, kde může být vyšší než sto lidí v jeden moment. Regulovat ji budeme tak, aby návštěvnost nepřekročila 99 lidí v jednu chvíli,“ upřesnila manažerka Galerie hl. města Prahy Olga Šámalová.

Všechny jednorázové akce až do odvolání ruší i Centrum městského plánování a architektury. Instalace Dvě Prahy a výstava Urbania tam naopak zůstávají přístupné, stejně tak i kavárna a čítárna.

Kina

Chystané projekce nemusejí rušit v kinosálech pro méně než sto lidí. Právě probíhající filmový festival Jeden svět se uchýlil k tomu, že zbývající program „stáhl“ právě jen do menších sálů. Třeba síť multikin Cinestar ale přerušila do odvolání veškerý provoz. „Za daných okolností je společnost Cinestar přesvědčena, že pouhým omezením počtu osob v uzavřeném prostoru nebude dosažen požadovaný účinek mimořádného opatření,“ uvedla firma.

Farmářské trhy

Farmářské trhy ruší řada městských částí a také spolek Archetyp, provozovatel několika trhů. „Po konzultacích s hygieniky to vypadá, že budeme moci v sobotu pořádat pouze nejmenší ‚Heřmaňák‘, a to navíc bez stolků a židlí k posezení. Nechápeme, jak je možné, že vláda zakazuje trhy, ale povoluje hyper a supermarkety, kde je nepochybně naráz sto a více lidí a navíc je to v uzavřených prostorách,“ prohlásil za Archetyp Jiří Sedláček.