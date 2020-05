Do Vídně se dostanou Jihomoravané už brzy opět vlakem. S platností od pondělí 11. května vláda zrušila zákaz provozu mezinárodní železniční dopravy. Omezení platí kvůli pandemii koronaviru od 14. března.

Brno, hlavní nádraží. Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Zpřístupněný bude i důležitý železniční koridor v Břeclavi. Právě odtud jezdí vlaky do Rakouska i na Slovensko. „Ocením to hlavně kvůli práci. Je to pohodlnější, nemusím jezdit autem,“ sdělila třeba Eliška Marečková, která do Brna dojíždí ze Slovenska.