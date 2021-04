Bali. Pro mnohé vysněná dovolená. Pro Markétu (21) vzpomínka, kterou by nejradši dostala z hlavy. Na ostrově byla totiž podle obžaloby, která zazněla u plzeňského městského soudu, rok držena, mlácena, znásilňována. Obžalován je z toho světoběžník s právnickým vzděláním, nyní vězeň Robert Lleyton Šmídl (53). Ten tvrdí, že je nevinný.

Šmídl podle obžaloby ženě od prosince 2017 do prosince 2018 na Bali opakovaně sprostě nadával a bil ji. „Například ji povalil na postel a škrtil, nebo ji srazil na zem v koupelně, uchopil za vlasy a tloukl hlavou o vanu, případně škrtil koženým páskem, bil ji násadou od smetáku, shodil ji ze schodů.

Na různé časové úseky jí odebíral mobilní telefon, aby jí zabránil komunikovat s dalšími osobami,“ uvedl v obžalobě státní zástupce s tím, že muž měl Markétu přes její odpor také opakovaně znásilnit. Když se chtěla vrátit zpět do ČR, odmítl jí vydat finance i cestovní pas, který zamkl v trezoru.

„Zpět do ČR mohla odcestovat až v prosinci 2018, kdy obviněný byl zadržen místními orgány a vydán k výkonu trestu do ČR,“ dodal žalobce. Šmídl byl tehdy podle informací Deníku hledán kvůli zpronevěře desítek tisíc amerických dolarů.

Bohatá minulost

Indonéští imigrační úředníci ho zadrželi v jeho rezidenci v hlavním městě Bali Denpasaru. Úřady na jeho přítomnost upozornila česká policie, která na muže vydala mezinárodní zatykač již 3. března 2015.

Šmídl má za sebou bohatou minulost. Podle svých slov utekl již v roce 1988 do USA, kde vystudoval práva na bostonské univerzitě. Pak žil v Kanadě, Austrálii a nakonec zakotvil na Bali. Mezitím několikrát pobýval v ČR. Teď je zde také, ve vězení. „Jsem v plzeňské věznici, kam jsem byl přeložen na vlastní žádost. Výstup mám v prosinci 2022,“ řekl u soudu Šmídl, který má dle svých slov v rejstříku trestů sedm záznamů. V soudní síni zaznělo, že má dluhy přes 12 milionů korun.

Vše, co je v obžalobě, ale popřel. „Je to vymyšlené,“ prohlásil otec čtyř dětí s tím, že s Markétou se seznámil přes internet a nabídl jí pozici sekretářky ve firmě na Bali. Když přijala, začali se stýkat, otěhotněla s ním a porodila mu v květnu 2018 syna. Jakékoli násilí ale odmítl. „Nikdy jsem jí nenadával, nikdy jsem ji neudeřil. Vše je to lež,“ prohlásil Šmídl. Dodal, že po porodu nemohla žena vycestovat, neboť neměla potřebné dokumenty pro syna. On by jí prý nebránil.

Líčení bude pokračovat výslechy svědků. Za týrání osoby žijící ve společném obydlí, zavlečení a znásilnění hrozí obžalovanému až deset let vězení.