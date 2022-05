První plzeňská trojčata oslavila 70 let. Nedají na sebe dopustit

Při vstupu do bytu manželů Mrázkových v plzeňském Zátiší v roce 1952 by nejednoho návštěvníka mohlo napadnout, že vstupuje do jeslí. Po bytě tehdy běhal čtyřletý Stanislav, o dva roky mladší Jiřina a ještě další tři holčičky – trojčata. Děvčata byla vůbec prvními trojčaty v Plzni.

První trojčata v Plzni se narodila v roce 1952. | Foto: archiv D. Šlajerové