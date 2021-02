Samostatnou éru centrum započalo v lednu roku 1991 právě po vedením profesora Černého. „Devadesátá léta minulého století znamenala velký pokrok v rozvoji kardiochirurgie na Moravě. Každým rokem jsme zvyšovali počty operací a v roce 1992 jsme zahájili program srdečních transplantací u dospělých i u dětí a výrazným způsobem jsme zvyšovali počty transplantací jater,“ uvedl na webu zařízení Černý.

V centru lékaři za dobu jeho existence provedli zhruba čtyřiatřicet tisíc operací, více než šest set transplantací srdce, přes osm set výměn jater a nad 1 500 transplantací ledvin. „Nabídli jste mi novou šanci žít, když jste mi transplantovali nové srdce. Pečovali jste o mě při mém novém narození a byli se mou při mých prvních krocích v novém životě. Vrátili jste mi chuť žít, ještě pře pár týdny těžce zkoušenou. Děkuji za šanci na další společný život s mou ženou a za naději, že spolu budeme moci přeci jen zestárnout,“ poděkoval lékařům jeden z tamních pacientů Libor Klíma.

Centrum tehdejší vládní představitelé zřídili jako součást vědecko-výzkumné základny ministerstva zdravotnictví a ihned se stalo špičkou na poli české kardiochirurgie. Zatímco v roce 1990 – ještě pod záštitou Fakultní nemocnice u svaté Anny – chirurgové provedli zhruba pět set srdečních operací, o dvanáct let později to bylo již 1 400.

Úspěchy a věhlas

A jak šel čas a kupily se úspěchy, rostl i věhlas brněnského specializovaného zdravotnického zařízení. V centru se například poprvé v České republice podařila kombinovaná transplantace srce a ledviny, kombinovaná transplantace tří orgánů, transplantace jater a operace na srdeční chlopni. „Změnilo se toho hodně. Začali jsme například systematicky používat mechanickou srdeční podporu. To znamená, že pacientům, kteří čekají na transplantaci, implantujeme podpůrný mechanismus, který zabezpečí dostatečný krevní oběh a pacient může na nové srdce čekat delší dobu. V roce 2008 jsme rovněž otevřeli první hybridní sál v republice,“ uvedl současný ředitel zařízení Petr Němec.

Právě na hybridním sále, kde je možné operovat a invazivně vyšetřovat současně, v roce 2009 chirurgové začali implantovat srdeční chlopně přes miniaturní katetry, díky čemuž dali novou naději pacientům, kteří by operaci srdce nepřežili. „Lékaři mi řekli, že bez operace před sebou mám šest neděl. Pak se udusím. Jsem šťastná, že nade mnou nezlomili hůl,“ smála se tehdy po implantaci chlopně čtyřiaosmdesátiletá Věra Macháčová.

Kromě zavádění nových, bezpečnějších a méně invazivních chirurgických metod změn doznala i samotná budova centra. „V roce 1994 jsme zahájili generální rekonstrukci našich lůžkových oddělení, v roce 1998 jsme ukončili rekonstrukci celé naší hlavní budovy. V dalších letech jsme zrekonstruovali poslední standardní oddělení a vybudovali transplantační oddělení. Na konci roku 2002 jsme rekonstruovali ambulance,“ popsal Černý.

Právě prostory jsou dle Němce zdrojem nejzávažnějších problémů, s nimiž se tamní doktoři potýkají. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno je totiž v podnájmu prostor Fakultní nemocnice u svaté Anny. Místo pro potřebné rozšíření proto není. „Zavádění nových metod s sebou nese náročnější pooperační péči. Nám už ale prostory nestačí objemem. Máme například potíže vměstnat k pacientovi na jednotce intenzivní pooperační péče všechny přístroje, které potřebuje,“ vylíčil Němec.

Z toho důvodu doktoři specializovaného zdravotnického zařízení vyhlíží přesun do nové budovy, která by měla vyrůst v areálu Fakultní nemocnice Brno. „Řešíme to s ministerstvem zdravotnictví. Naše problémy akceptují a shodli jsme se, že nová budova, která by odpovídala současným standardům, je potřeba. Ministerstvo nám přidělilo pozemek v Bohunicích a přislíbilo zafinancování stavby s tím, že na něm budeme mít spoluúčast. Je to na dobré cestě,“ uzavřel Němec.

Česká prvenství v srdeční a transplantační chirurgii v Brně



25.4.1956 - Operace Fallotovy tetralogie - Jan Navrátil

23.5.1956 - Operace na zastaveném srdci v hluboké hypotermii - Jan Navrátil (Uzávěr DSS)

5.2.1958 - Operace v mimotělním krevním oběhu - Jan Navrátil

5.2.1958 - Operace srdečního nádoru - Jan Navrátil

19.11.1963 - Náhrada aortální chlopně - Jan Navrátil

22.1.1965 - Náhrada mitrální chlopně - Jan Navrátil

21.2.1972 - Infraaortální balónková kontrapulzace - Vladimír Kořístek

3.2.1983 - Transplantace jater - Vladimír Kořístek

17.12.1987 - Implantace umělého srdce - Jan Černý

17.1.1998 - První kombinovaná transplantace srdce a ledviny

30.10.2002 - Transplantace jater a operace na srdeční chlopni

18.4.2005 - První kombinovaná transplantace tří orgánů (srdce, játra, ledvina)