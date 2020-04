V úterý vpodvečer likvidovali hasiči požár někdejšího statku, sloužícího po rekonstrukci jako penzion, ve vsi Střehom u Dolního Bousova na Mladoboleslavsku. Proč začalo hořet, zůstává předmětem šetření, uvedl v noci na středu mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Hasičské jednotky nejen ze středních Čech, ale i z Královéhradeckého kraje se k hořící usedlosti začaly sjíždět před 17. hodinou. „Velitel zásahu po příjezdu vyhlásil druhý stupeň poplachu,“ připomněl Gabriel, že od počátku bylo zřejmé, že likvidace plamenů si vyžádá masivnější nasazení. „K rychlému šíření požáru přispěly skryté původní hořlavé konstrukce a plastová střešní krytina. Uvnitř objektu se nacházely tlakové lahve,“ konstatoval Gabriel.

Naštěstí nebyla nouze o vodu; čerpací stanoviště hasiči zřídili na přilehlém rybníku Komorník. Při zásahu v dýchací technice namířili tři vodní proudy přímo do ohně – a dalšími dvěma ochlazovali objekty v sousedství. Po dvou hodinách se podařilo dostat požár pod kontrolu. Dohašovací práce spojené i s rozebíráním střešní konstrukce a podlahy se však ještě protáhly: až do deváté večer, A místní dobrovolná jednotka zůstala na místě až do rána, aby na požářiště dohlížela.

Nasazení hasičů při likvidaci požáru

- Profesionální hasiči: jednotka ze stanice Mladá Boleslav

- Dobrovolní hasiči z obcí Dobšín, Dolní Bousov, Kněžmost a Petkovy

- Dobrovolní hasiči ze sousedního Královéhradeckého kraje: jednotky SDH obcí Markvartice a Sobotka

- Zálohu pro případ další mimořádné události v hasebním obvodu stanice profesionálů Mladá Boleslav zajistila dobrovolná jednotka z Mladé Boleslavi-Podlázek



Zdroj: HZS Středočeského kraje