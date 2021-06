Mluvčí Agrofertu Deníku potvrdil, že na pozemku hospodaří společnost Agrobech z koncernu Agrofert. „Nechci spekulovat o motivu nebo případném vzkazu,“ řekl Karel Hanzelka. „Ale je zarážející, kam až jsou někteří lidé schopni zajít. Jednoznačně odsuzujeme takové jednání, při kterém došlo k poškození cizího majetku,“ dodal Hanzelka.

Také místní zemědělci hodnotí černou a předčasnou sklizeň žluté plodiny převážně negativně. Jaroslav Šebek, který hospodaří na rodinném statku v Kyškovicích na Podřipsku, připomněl, že v oblasti se právě řepka pěstuje hojně a běžně se tu sklízí v červenci. V Česku jsou i menší soukromí zemědělci, kteří z řepky vyrábějí kvalitní, za studena lisovaný olej.

Průmyslové využití žluté plodiny, ať už potravinářské, nebo do pohonných hmot, má ale pod palcem většinou Agrofert. „Je to nesmyslné poškození porostu a plodiny, která za to nemůže,“ řekl k akci Šebek, který také předsedá Asociaci soukromého zemědělství. Politickým názorům, které mohl mít pachatel, prý možná rozumí. „Má se to ale řešit jinak, na politické úrovni, ne zásahem do cizího majetku,“ je přesvědčen Šebek.

Zemědělci: Má se to řešit jinak

Že jde o trestný čin, konstatoval i společensky angažovaný zemědělec Daniel Pitek, hospodařící pod Milešovkou. Ten nemá ke kritice premiérova působení daleko. Akci částečně fandí, i když on je zvyklý svoje výhrady říkat spíše napřímo.

„Andreje Babiše to bude bolet ze všech nejméně. Používá neetické metody a cesty. Říká si o to, že proti němu někdo vystoupí takovýmto způsobem,“ zhodnotil Pitek.

Jiný místní zemědělec se zamyslel nad tím, jak kresba probíhala. Podle Antonína Štěpanovského ze statku v Martiněvsi mohla akce trvat jen několik málo hodin. Farmář odhadl, že řepku sklidil moderní traktor, který disponoval GPS navigací: aby řidič při kresbě obřího obrazu do pole přesně odhadl, kde se nachází, a podle toho jel dál.

Nemuselo to být ani v noci. „Traktory dneska už docela svítí a bylo by to nápadné. Když někde jezdí traktor ve dne, nápadné to není. Dnes běžně nevíte, koho pole je čí. To by ho tam v tu chvíli musel chytit majitel. A to je málo pravděpodobné,“ hodnotí farmář. Traktor měl podle něj za sebou nejspíš připojený mulčovač, který rozdrcenou řepku hned rozházel po poli.