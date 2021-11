"Žila jsem v Křišťanovicích už před přehradou, takže mohu srovnávat, jak nám tu Slezská Harta změnila klima. Sotva začne podzim, máme tady mlhy pořád dokola. Takové počasí nám často vydrží až do dubna. Vezměte si, že půl roku žijeme v takovém vlhkém pošmourném prostředí," upozornila na místní specifikum starostka Křišťanovic Jitka Rozkošná.

Také jako řidička dobře ví, jaké je to projíždět kilometry mlhou bez vizuálního kontaktu s orientačními body.

"Jezdila jsem dřív denně do Bruntálu, vozila jsem tam děti do školy. Řeklo by se, že už tu cestu musím znát nazpaměť. Když ale přijde mlha, tak ani já kolikrát netuším, jakou vzdálenost už jsem ujela a kde zrovna jsem. Hustá mlha vás tak dezorientuje, že občas zaváháte i na známé křižovatce jestli doprava nebo doleva. Mlha je hustá, cesta úzká, takže za volantem přímo cítíte takovou tu nevlídnost. Cesty kolem Křišťanovic jsou jen pro odvážné řidiče," směje se Jitka Rozkošná.

Námraza a jinovatka

Mlhy většinou brzy rozfouká vítr, ale vliv na psychiku a orientační schopnosti řidiče určitě mají. Zvýšená vlhkost ve vzduchu se neprojevuje jen mlhou. Také námraza a jinovatka jsou v oblasti Křišťanovic běžné.

"Pod nulou vzdušná vlhkost samozřejmě zmrzne. Často ještě olistěné stromy se obalí námrazou. Větvě se pod tou tíhou ohnou skoro až k zemi. Stromy obalené jinovatkou a námrazou často změní silnici v tunel. Je to krásné na pohled. Člověk by se tou krásou rád kochal, ale jako řidič musí spíš myslet jestli silnice jsou bezpečné a jestli větve neprasknou. Ráda bych k nám pozvala cyklisty třeba v létě, protože všude kolem je krásná příroda a moc aut tudy nejezdí, ale podívejte se, v jakém stavu jsou silnice. Když píšeme na kraj v jakém havarijním stavu jsou tady silnice, pokaždé odpoví, to samé, že nejsou peníze," uzavřela starostka Křišťanovic.