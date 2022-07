Čechy tíží drahota. Všechno v ruce převracím dvakrát, vypráví seniorka

Na chodníku pod Lajsníkem leží plátky chleba a na trávník někdo hodil kulaté lázeňské oplatky s čokoládovou náplní. Turista by si snad mohl pomyslet, že je v Mostě blahobyt, ale mýlil by se. Lidé s nižšími příjmy sledují s neklidem růst cen. Stačí se podívat na 80letou Evu, jak shrbená mezi regály v Penny zvažuje, co si koupí k jídlu. Očima projíždí krátký seznam, který si doma napsala na papírek, aby nekupovala zbytečnosti, a počítá, zda si to či ono ještě může dovolit. Až přijde k pokladně, bude mít poloprázdný nákupní vozík.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nakupování v Mostě už není tak příjemné jako dřív, ceny potravin rostou | Foto: Deník/Martin Vokurka

„Odříkám si pořád, ale teď je to hrozné. Všechno v ruce dvakrát převracím a pak to dám zpátky. Kupuji to nejlacinější, nebo nic,“ svěřuje se seniorka. Odjakživa šetřila, ale v poslední době, kdy citelně zdražila i obyčejná hořčice, přemýšlí o každé koruně navíc. Častěji sleduje akce a doufá, že na ni něco zbude. Jenže nejžádanější zlevněné zboží v obchodech bývá rychle pryč, takže pro Evu je radost sehnat za přijatelnou cenu alespoň jedno balení obyčejné instantní kávy. „Takové zdražování jsem ještě nezažila. Oni neví, kdy přestat,“ povzdechne si. Šest tisíc z důchodu dá za byt, zbytek utratí hlavně za jídlo. Lidé šetří i na oblečení. Second handy v Česku jsou opět narvané Ustaraně vypadá v supermarketu i urostlý 28letý Dominik, kterému skokový růst cen potravin nabourává životosprávu s vysokým příjmem živočišných bílkovin. Jako sportovec konzumuje například hodně vajec, ale kus za pět korun odmítá kupovat. „Zdražování je hodně nepříjemné, těžce to zvládám. Koukám víc na slevy,“ přiznává mladý muž, který mění nákupní návyky a potraviny shání všude možně. Začal sledovat i nabídky farem, zda mají levnější zboží, hlavně maso, protože v obchodě nechce dát 230 korun za kilogram čistého kuřecího. V samoobsluze U Kubísků si 25letá Kristýna nebere ani košík. Ta hrstka věcí se jí vejde do ruky. Zdražování ve všech obchodech ji jako matku deptá. „To se nedá. Zdá se mi, že každý týden ceny rostou a rostou. Šetřím jako nikdy předtím,“ upozorňuje. Patří k lidem, kteří začali nahrazovat kvalitnější potraviny méně vhodnými. Kristýna už nekupuje rostlinný olej. Nedávno ho sehnala v akci za čtyřicet korun, ale teď stojí přes padesát, takže dává přednost lacinějšímu ztuženému tuku. Mladá žena se utěšuje tím, že má partnera, jehož příjem rodinu s jedním dítětem stále drží nad vodou. „Sama bych to určitě nezvládla,“ připouští Mostečanka. Akční ceny lákají Ve stejném obchodě nakupuje i bývalý primátor Mostu Vladimír Bártl. S potravinami problém nemá, protože si vystačí s málem, ale zdražení vnímá jako řidič. „Nejvíc to pociťuji na benzinu, protože hodně jezdím,“ říká. Stejně jako ostatní lidé i on čeká, jaké bude celoroční vyúčtování za energie po zvyšování záloh. Má rodinný dům a zatím nedokáže odhadnout, kolik za letošek celkem zaplatí. V cukrárně v Kauflandu sedí u kávy jen 68letá Jiřina s manželem. Zatím se jim vede dobře. „My jsme dva, máme dva důchody, ale lituji babičky nebo dědečky, kteří žijí sami, protože to je pak úplně zabitý. Nebo mladí lidé, když je maminka s miminem na mateřské. Jak to ten její chlap má teď utáhnout?“ ptá se nahlas Jiřina. Samoživitelky, větší rodiny i seniory trápí chudoba. Dostat se z ní je složité Za výhodu považuje, že s manželem žijí na venkově a dokážou pokrýt část jídelníčku ze svých zdrojů. Zabili prase na maso a mají zahradu, kde si pěstují zeleninu. „Živíme taky naše děti, jezdí k nám jako do Kauflandu,“ směje se manžel, který ale vzápětí nadává na pravicovou vládu. Podle něj se o lidi nestará, jak by měla. S manželkou se obává dalšího zdražení elektřiny. Uhlí na topení si už koupili. „Stálo nás dvacet čtyři tisíc, dřív jsem dal za plnou tatru dva tisíce,“ zlobí se vesničan. V obchodech teď panují velké rozdíly v cenách některých potravin, takže se vyplatí sledovat akční letáky. Například běžné oleje stojí někde 55, jinde 95 korun. V Kauflandu měli v pátek 8. července akční plato s 30 vejci za 74,90 korun, což je 2,50 korun za kus. Ledový salát byl v pátek v Penny jen za 9,90 korun a v Tescu se dala mouka koupit s Club kartou za 15,90 korun, což je o šest korun méně než u konkurence. Věrnostní karty mohou být další pomůckou, jak ušetřit. „Lidi si stěžují prodavačkám, jak se zdražuje, ale ty za to nemůžou,“ shrnul náladu v jednom z mosteckých obchodů člen ochranky. Drahota trápí důchodce, žádat o dávky se stydí. Přečtěte si, co jim nabízí stát V červnovém celostátním průzkumu neziskového Ústavu empirických výzkumů STEM přes čtyři pětiny Čechů uvedlo, že se podle nich situace ohledně zdražování do budoucna nezlepší. Celých 80 procent respondentů sdělilo, že kvůli stoupajícím cenám energií muselo začít více šetřit a omezovat některé své potřeby. „Téměř 65 procent se obává chudoby, přičemž podle nich vláda nepodniká dostatečné kroky, aby propadu životní úrovně občanů zabránila,“ informoval STEM. V Mostě část domácností ušetří ročně tisíce korun, protože město hradí za obyvatele svoz odpadu a školákům a seniorům dopravu v MHD.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu