Pokles preventivních vyšetření osob s genetickým rizikem rakoviny v první polovině roku potvrzuje například onkologické centrum v Novém Jičíně. Centrum péče o zažívací trakt ve vítkovické nemocnici v Ostravě aktuálně eviduje nárůst karcinomů tlustého střeva.

"Lékaři v centru obdrželi před několika týdny dodávku s novými gastroskopy a kolonoskopy. Moderní přístroje jsou ve vítkovické nemocnici hned od počátku vytížené na maximum. Jen během července zde odhalili dvacet karcinomů tlustého střeva," komentovala situaci mluvčí společnosti AGEL Radka Miloševská.

Strach z nákazy

„Přitom za celý loňský rok jsme jich odhalili šedesát,” upozorňuje primář centra Petr Fojtík s tím, že se jedná o opožděné diagnostiky pokročilých nádorů. Mnoho lidí s příznaky nemoci během pandemie do nemocnice na vyšetření nepřišlo z obavy, že v nemocnici mohou chytit koronavirus.

„Přitom to tak není. Lidé by se neměli bát endoskopického vyšetření. Dodržujeme přísná hygienická pravidla k minimalizaci jakéhokoliv rizika. Proto není rozhodně na místě příznaky onemocnění trávicího traktu potlačovat, je důležité přijít na vyšetření včas, protože včasný záchyt polypů ve střevě, znamená jejich včasné odstranění a uzdravení,” zdůrazňuje primář Fojtík.

„Když už se polyp dostane do fáze nádoru, jedná se o pozdní záchyt a není možné tento problém řešit endoskopicky, ale chirurgicky velkou operací s resekcí části střeva,” varuje.

Léčba se nezastavila

V České republice si ročně diagnózu rakoviny vyslechne kolem 100 tisíce lidí, téměř třetina z nich zákeřnému onemocnění podlehne. Bohužel někteří pacienti na jaře cestu k lékaři, i přes zdravotní neduhy, odkládali ze strachu z neznámého viru. Karcinom ale pro ně často znamená mnohem větší nebezpečí.

Zdroj: AGEL Ostrava

„Za půl roku jsme měli v zemi 400 úmrtí kvůli covidu, přitom denně umře 80 lidí na rakovinu. Koronavirus určitě nelze podceňovat, je třeba dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla, ale zároveň je třeba dodržovat léčbu nádorů a v případě problémů přijít k lékaři včas,” apeluje na veřejnost lékař Jaromír Richter (na snímku), primář oddělení radioterapie Komplexního onkologického centra Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Nádor nepočká

Na jaře zdravotníci v onkologickém centru dva měsíce pracovali na odděleních ve dvou týmech, aby se nepřerušila péče o onkologické pacienty, včetně operativy.

„Protože karcinom nečeká a musí být léčený včas. Jakýkoliv odklad, zejména u rychle rostoucích nádorů, je problém. Co se týče našeho pracoviště, tak my jsme neredukovali počty pacientů, léčili jsme stejně jako před tím. Samozřejmě, pokud se pacient do nemocnice nebo ambulance dostavil,” konstatuje primář radioterapie Richter.

Řada pacientů totiž očekávala, že pandemie potrvá stejně jako chřipková epidemie dva tři měsíce, a tak se přeobjednávala na pozdější dobu. Například u diagnózy karcinom prostaty s nízkým rizikem lze sice onkologickou léčbu mírně posunout, jenže jsou i agresivní nádory, kde se čekat nemůže.

„Byl to bezpočet telefonátů, ve kterých jsme museli pacienty přesvědčit, že mají přijet včas, ať přijdou na kontrolu. Abychom riziko nákazy koronavirem eliminovali na minimum, měli jsme v nemocnici jednu triáž při vstupu do areálu a druhou jsme prováděli my před vchodem na radioterapii,” pokračuje Jaromír Richter.

Základ úspěšné léčby

Jedním z jeho pacientů je v současné době dvaapadesátiletý pan Miroslav z Větřkovic na Opavsku, který se léčí v novojičínské nemocnici s rakovinou tlustého střeva.

„Z vlastní zkušenosti určitě doporučuji neváhat, a pokud má člověk nějaké problémy, tak by měl navštívit ihned svého lékaře,” má jasno Miroslav Černoch a jedním dechem dodává: „Covid je sice nepříjemná záležitost, ale myslím si, že i přesto je důležité absolvovat preventivní prohlídky.”

Základem úspěšné léčby rakoviny je její včasné odhalení během preventivních vyšetření, ale zájem o ně v první polovině letošního roku v onkologickém centru v Novém Jičíně rapidně klesl. Centrum disponuje ambulancí preventivní péče pro onkologické pacienty, během dubna ji navštívilo pouze 14 lidí. Přitom v lednu to byl dvojnásobek.

„Teď už se čísla opět vrací, už nyní máme do prosince objednaných přibližně 80 osob,” konstatuje primář Richter.