Široký sortiment dekorací nabízí zákazníkům například Zahradní centrum Jindřichův Hradec. Velkého zájmu o podzimní dekorace na hroby si všímá Marek Černý, zástupce manažera zahradního centra.

„Už minulý týden se prodávala ve velkém naše výroba. Máme například 'živé' misky a věnce. V nabídce jsou ale i třeba šiškové a mechové věnce. 'Živé' výrobky jdou nejvíce na odbyt. Prodávají se hodně i slaměné dekorace. Lidé si kupují i různé svíce. Tento víkend odhaduji, že bude prodej nejsilnější,“ řekl Marek Černý s tím, že v zahradnictví posílí před dušičkami tým pracovníků. „Pořád vyrábíme u nás ve vazárně věnce,“ shrnul.

Zákazníci si nemusí hned kupovat celý výrobek, ale pořídí například jen umělé doplňky. „Tamhle vzadu máme voskové květy, každý květ je vyráběný tady v republice. Máme i slaměné a polystyrenové korpusy,“ procházel a ukazoval sortiment Marek Černý.

Ceny za dekorace na hroby jsou různé. Hotové věnce a svícny se v zahradnictvích na Jindřichohradecku pohybují přibližně od 150 do 350 korun.

Ceny se různí

V Zahradním centru Jindřichův Hradec nakupovala v pondělí Dana Picková. V košíku měla květiny i svíčky. „Na starost mám asi pět hrobů, tak si hodně věcí dělám sama. Nekupuji hotové, ale jsem zručná, takže si svícny a věnečky vyrobím. Túje a větvičky si nastříhám, květiny jsem si nakoupila. Za prvé je to nejlevnější cesta a za druhé mě to i baví, si to vytvořit sama. Zatím bych řekla, že to je cenově stejné jako vloni, asi nezdražili,“ odhadla Dana Picková z Velkého Ratmírova.

Na hroby jezdí do Jindřichova Hradce a do Stráže nad Nežárkou.