K hrůznému činu došlo počátkem července loňského roku v Karviné-Novém Městě. Žena, která již přivedla na svět tři děti, na jaře zjistila, že je znovu těhotná. Před okolím to tajila. Když si někdo všiml, že přibrala na váze, různě se vymlouvala.

Již v té době zřejmě plánovala, že se novorozence jako nepohodlné přítěž zbaví. Nevyhledala lékařskou pomoc, podle soudu nic nenasvědčuje ani tomu, že by uvažovala o odložení dítěte do babyboxu. Žena, závislá na drogách, dále brala pervitin.

Holčičku porodila v osmém měsíci. Nezjištěným předmětem jí po několika minutách zakryla nos a ústa. Smrt nastala v důsledku udušení. „Miminko žilo patnáct až třicet minut,“ uvedl předseda senátu, podle kterého mohla žena situaci řešit zcela jinak.

BABYBOX

„Senát přemýšlel, jak je možné takové chování ve 21. století. Máme možnost anonymního porodu, máme babyboxy. Jeden je od kontejneru, kde bylo nalezeno tělíčko, vzdálen dva kilometry. V minulosti zde bylo odloženo několik dětí,“ zdůraznil předseda senátu, kterého šokovala i další věc. Během vyšetřování se podařilo zajistit záznamy, na kterých je vidět, jak žena odnáší tašku s tělíčkem z domu.

„Je vidět, jak jde veselým krokem ke kontejneru a tašku tam hází. Vyhodila ji jako největší odpad,“ řekl soudce s tím, že nebýt bezdomovce, který se přehraboval v odpadcích, na zločin by se možná nikdy nepřišlo. „Přibyly by tam další odpadky a vše by skončilo na skládce,“ řekl soudce.

Žena po celou dobu nevypovídala. Pouze při jednání o vazbě prohlásila: „Je mi to líto.“

VYŠETŘOVÁNÍ

Předseda senátu v rámci zdůvodnění rozsudku vyzdvihl práci policie a státního zastupitelství. Vyšetřování trvalo několik měsíců. Při pitvě novorozence se zjistilo, že má v sobě pervitin. Kriminalisté proto vytipovali několik stovek drogově závislých žen z regionu, kterým odebrali DNA.

Obžalovaná byla mezi nimi. Než ji policie zadržela, s kamarádkami diskutovala o případu. Stejně jako ony se naoko pohoršovala nad vraždou a odhozením tělíčka do kontejneru. „Co to byla za hyenu, která hodila dítě do kontejneru?“ řekla známé.

Kromě sedmnáctiletého trestu soud ženě uložil i povinnost zaplatit svým třem dětem jako nemajetkovou újmu za smrt sourozence dohromady více než půl milionu korun.

Verdikt není pravomocný. Státní zástupce i obžalovaná si ponechali lhůtu k vyjádření. Pokud se někdo odvolá, připadne konečné slovo Vrchnímu soudu v Olomouci.