Období koronovirové krize bylo obzvlášť problematické pro podnikatele. Jak se daří opavským podnikům po krizi? Deník namátkou navštívil některé z nich. Opavských podniků – kavárny Libertas, restaurace Katerain a hospody U Dvou Dobráků, se ptal na to, jak se s krizí porvali.

Pro Kateřinu Havlíčkovou, majitelku kavárny Libertas, bylo období karantény zatím nejtěžší. Krize přišla v době, kdy bývá kavárna nejvýnosnější a v období, kdy po čtyřech letech tvrdé práce začala sbírat její plody.

Podpory od státu a od města vnímá kladně, podle jejích slov to bylo lepší než nic. Období uzavření vnitřních prostor byl čas improvizace a dřiny, kdy využívala venkovní prostory a výdejní okénko. „Teď už je to lepší, ale starosti mi dělá léto,“ odpověděla na otázku, jak vnímá současný stav.

PIVO ZACHRÁNILI, TEĎ HASÍ ŽÍZEŇ HOSTÍ

Provozní restaurace Katerain musel v den uzavření restaurací čelit dvěma problémům: za prvé, co udělat se surovinami, které měla restaurace nakoupené dopředu a za druhé, co se zaměstnanci. Restaurace sice dostala příspěvek na platy pracovníků, ale byl to jen příspěvek, který nedokázal pokrýt ani zdaleka vše. „Momentálně jsme v pořádku, oproti květnu nejsou ztráty tak velké, ale vadí mi strašení vlády a médií o druhé vlně.“ Podle něj to má dopad na citlivější část obyvatelstva, která se kvůli tomu bojí chodit ven.

V hospodě U Dvou Dobráků přebývalo po jejím uzavření třicet sudů piva. Aby se nevyhodily, tak hospoda vytvořila systém rozvážek a tím se jim podařilo zachránit skoro vše. Dobráci neměli podle svých slov nárok na žádné podpory, ale symbolická pomoc přišla z webu zachranhospodu.cz, kde jim pomáhali samotní zákazníci. „Po otevření okénka k nám snad přišla polovina Opavy. Bylo celkem těžké tu žízeň ukojit,“ smál se provozní. Se začátkem léta už se situace stabilizovala.

Diana Mojsevič