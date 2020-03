Rodiče, jejichž ratolesti nemohou zůstat doma samy a nemůže je pohlídat nikdo z příbuzných, nemusejí zoufat. Pomoc s hlídáním dětí nabízejí na sociálních sítích někteří herci. Zejména na Facebooku se objevila řada inzerátů.

Hlídání i doučování

Mnoho umělců, kteří nemají stálé angažmá, ale jsou placeni podle počtu představení, totiž přišlo o příjem.

Své služby nabízí například Petr Šmíd, který hostuje v Národním divadle. „Všiml jsem si, že si někdo dělal legraci z toho, že herci teď nemají co dělat a budou hlídat děti. Přišlo mi to jako skvělý nápad, napsal jsem to na internet a začali se mi lidé sami ozývat,“ říká Šmíd. „Ozývají se mi i známí, že by chtěli vymalovat byt, či maturanti, kteří potřebují pomoci s doučováním jazyků,“ dodává herec.

Problém se zrušeným angažmá a vážný výpadek příjmů řeší i herečka Natálie Golovchenko.

„Nyní nemám vůbec žádnou práci, všechno mi zrušili. Mým hlavním příjmem jsou představení v angličtině pro školy. I kdybychom se s kapacitou vešli do 99 osob, nemá to smysl, svou účast ruší i diváci, nemá cenu hrát pro prázdné hlediště. Natáčení spotů a reklam zatím žádná nejsou,“ říká herečka.

„Práci nemá ani můj přítel fotograf, který fotí společenské akce,“ dodává Golovchenko.

Podle herecké agentky Lenky Daňkové mají problém hlavně herci na volné noze, kteří nenatáčejí a jsou placeni od představení. Nebo ti, kteří vlastní malá divadélka pro školy. „Ocitli se v dost nepříjemné finanční situaci,“ říká Daňková. „Herci v divadlech obecně nejsou dobře placeni a mnoho z nich opravdu nemá rezervy. Obzvlášť teď v březnu, kdy mají platit daně,“ dodává manažerka. „Napadlo mě proto herce v tuto chvíli propojit s matkami, které musí do práce, ale jejich děti nemá kdo hlídat. Tak, aby si obě skupiny pomohly navzájem,“ dodává. „Někteří lidé si myslí, že herci vydělávají obrovské peníze natáčením, mezi ně patří ale jen přibližně 10 % herců v republice. Ostatní ale mohou mít citelný problém,“ říká herec Petr Šmíd.