K této formě protestu sáhlo v polovině května občanské sdružení Tilia Thákurova. Námitka systémové podjatosti se podává na konkrétní osoby z důvodu podezření, že rozhodnutí v úřední věci nebylo nestranné. Podle webu Pražský patriot by se měla v tomto případě týkat nejen úředníků magistrátu a Prahy 1, ale i starosty centrální městské části Petra Hejmy (STAN/My, co tady žijeme) a primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).

„Účastník řízení je přesvědčen, že vzhledem k mediální propagandě, zahájení realizace stavby v rozporu se získaným stavebním povolením, uzavření obchodních kontraktů, procesnímu postupu v době nouzového stavu, jakož i vzhledem k samotné povaze a podstatě rozhodované věci, jejímu politickému významu a tím spojeným zájmům, není žádná z úředních osob schopna rozhodovat nestranně,“ cituje Pražský patriot z dokumentu.

Mluvčí hlavního města Vít Hofman však sdělil, že rekonstrukce Václavského náměstí byla s tímto spolkem několikrát konzultována. „Na základě požadavků tohoto sdružení jsme vytvořili i veškeré posudky, změnili typ stromů a vyhověli všem dalším požadavkům, přesto sdružení podalo námitky k podjatosti,“ uvedl Hofman.

Provádí se archeologický průzkum

V dolní části „Václaváku“ – tedy od Můstku k ústí Vodičkovy a Jindřišské ulice – se přitom už provádí archeologický průzkum. Uvnitř stavební ohrady společnost Hochtief také odstraňuje povrchy. Následovat by měly práce na inženýrských sítích. Během dubna představitelé magistrátu i radnice Prahy 1 dlouho připravovaný projekt slavnostně zahájili.

Teď bude podle mluvčího Hofmana potřeba obestavět stromy tak, aby práce mohly pokračovat dál. Kácení totiž kvůli zmiňované námitce není úředně povoleno. Konkrétně se jedná o zhruba deset lip. „Podle našich posudků víme, že tyto stromy nemají dlouhodobou perspektivu a stejně je bude nutné v následujících letech nahradit,“ doplnil mluvčí magistrátu.

Proměna dolní části náměstí má vyjít podle odhadů na 330 milionů korun. Pražský magistrát může dle Hofmana v případě prodražení kvůli námitce občanského spolku zvážit, že se bude proti vzniklé škodě bránit. Avizovaný termín dokončení je rok 2021. Projekt z dílny architektonické kanceláře Cigler Marani Architects vznikl už v roce 2005. V původním návrhu se dokonce psalo o náhradě lip platany, což se však v minulosti nelíbilo třeba Klubu Za starou Prahu, protože dle něj má národní strom na Václavském náměstí tradici už od 19. století.

Přesazení neprošlo

O preferenci lipového stromořadí i kácení původní zeleně během dubna rozhodli pražští radní, ačkoliv ve hře bylo také přesazení zdravých listnáčů. Také proto musel městský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) nyní opět krotit vášně – na sociálních sítích vysvětluje, že není tajemstvím, že součástí návrhu rekonstrukce Václavského náměstí je také kompletní obnova lipového stromořadí. „I když jsou lípy umístěné na Václavském náměstí krásné a vzrostlé, nejsou vhodně usazené,“ uvedli magistrátní urbanisté.

Současné dřeviny navíc údajně „překážejí“ také trakčnímu vedení připravované tramvajové trati v horní části. Dopravní podnik hlavního města však toto tvrzení důrazně vyloučil.

„V rámci projektu tramvajové tratě na Václavském náměstí DPP vůbec nezasahuje do stávajícího stromořadí, veškerá zařízení trakčního vedení budou od nich dostatečně vzdálena. Stavba tramvajové tratě na Václavském náměstí se současného stromořadí vůbec nedotkne, protože je mimo její rozsah,“ napsal Pražskému deníku vedoucí odboru komunikace Daniel Šabík.

IPR Praha potvrdil také, že podle odborného dendrologického posudku některé stromy (v dolní části) jsou ve velmi špatném stavu k náhradě by muselo dojít tak či tak: „Nové stromy umístěny v prokořenitelných buňkách a zajištěna jejich závlaha tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá udržitelnost a vitalita. Využije se k tomu napřklad zbytková voda z kolektorů.“

Stromů bude více, slibuje IPR Praha

Zástupci magistrátu dodávají, že pokud by došlo k pokácení jen některých stromů, došlo by k narušení celého stromořadí a stromy, které by zůstaly na místě nechráněny okolními stromy, by byly oslabeny povětrnostními vlivy. Podle IPRu navíc bude stromů na „Václaváku“ ve výsledku mnohem více než doposud.

Na facebookové stránce má tento příspěvek velký ohlas, v diskuzi se objevuje mnoho kritiků – nejaktivněji trochu paradoxně vystupuje Petra Rejchrtová, zastupitelka městské části Praha 4 za Českou pirátskou stranu. Piráti přitom mají s Prahou sobě a Spojenými silami (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) většinu v zastupitelstvu hlavního města a Hřib vykonává primátorskou funkci.

„Tohle je taková lumpárna,“ napsal do diskuze Vojtěch Bárta, divadelní režisér a příznivec Strany zelených. Další diskutující namítají, že rekonstrukce je příliš radikální, jiným vadí, proč se ke kácení nepřistoupilo v době vegetačního klidu. Pražané se také bojí, že s plánovaným návratem tramvajové dopravy do horní části nebude možné na Václavském náměstí pořádat koncerty a demonstrace.

„Je trochu přehnané, nazývat lumpárnou to, že vysvětlujeme situaci. IPR Praha přece nijak neprofituje z kácení ani sázení stromů. Snažíme se ale poukázat na to, že i když je ztráta vzrostlého stromu vždy doprovázena emocemi a otázkami, děláme maximum pro to, aby nové stromy plnohodnotně nahradily ty, které ztratíme,“ zněla odpověď na Bártovu námitku.