Hříbková seznamka. Senioři chtějí na houby, sami si však netroufají

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Jenže na facebooku houby nerostou, jak zní vtipný postřeh na veřejné skupině Jsem z Budějc. V uplynulých dnech tam přibývají snímky hrdých houbařů, kteří se rádi pochlubí plnými košíky, a v diskuzi pod nimi zaznívají i stesky těch, kteří by sice na houby šli, ale nemají s kým, a sami se do lesa již neodváží.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová