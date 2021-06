Na silnici mezi Opočínkem a Valy u Přelouče narazil v pondělí po poledni řidič převozové sanitky do stromu. V sanitce cestovali celkem čtyři lidé. Čtyřiasedmdesátiletý pacient, převážený s dalšími dvěma, bohužel náraz nepřežil. „Šlo o transportní sanitku, která převáží pacienty na lékařské úkony, nejela tedy pod výstražnými majáky,“ upřesnila mluvčí krajského ředitelství policie Eva Maturová.

Tragická nehoda se stala kolem půl jedné odpoledne u odbočky na Opočínek. „Ve voze byl řidič a tři pacienti, z nichž jeden na místě zemřel,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová. Převážené pacienty museli ze sanitky dostat ven hasiči. Vyproštění ze zdemolované dodávky bylo podle mluvčí profesionálních hasičů velmi náročné.

„Jednalo se o dodávkový automobil, v němž byl řidič a převáženy ještě tři osoby, které musely být vyproštěny pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Hasiči museli odstřihnout část střechy automobilu i boční dveře, aby se dostali ke zraněným osobám. Zraněné osoby byly postupně předávány do péče zdravotníkům a přepravovány do nemocnice," popsala mluvčí profesionálních hasičů Vendula Horáková.

Řidič sanitky i dva zranění pacienti skončili v nemocnici. „Dvě osoby z vozidla utrpěly těžká zranění v horní a dolní polovině těla. Oba pacienty jsme transportovaly do fakultní nemocnice v Hradci Králové. Jednoho přepravil vrtulník, druhého převezla sanitka,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Sanitka jela směrem od Pardubic na Přelouč. „Nešlo o střet dvou vozidel. Řidič patrně ze zatím neznámých příčin stočil volant, sanitka vyjela ze silnice a narazila do stromu,“ dodala Maturová. Alkohol byl u řidiče vyloučen. Podle zpráv hasičů vyvázl pravděpodobně jen s lehčím zraněním, což potvrdil i mluvčí krajské záchranné služby. „Třetí pasažér vyvázl s lehkými poraněními, záchranáři ho převezli do nemocnice v Pardubicích,“ dodal Malý.

Proč převozová sanitka narazila do stromu policisté zatím neví. „K nehodě došlo kolem půl jedné hodiny odpoledne, prosíme případné svědky, kteří by mohli pomoci příčiny nehody objasnit, aby se nám přihlásili. Příčin mohlo být několik, řidiči mohl někdo zkřížit cestu, mohla to být i zdravotní indispozice nebo reakce na zvíře, případně mohl riskantně předjíždět,“ vyjmenovala Maturová.

Tragická pondělní bilance

Dopravní policisté prověřují ještě okolnosti dopravní nehody z České Třebové, kde se u Lidlu srazil sedm a sedm desetiletý cyklista s dodávkou. „Na silnici 1. třídy č. I/14 se střetl cyklista se "skříňovým" nákladním vozidlem Mercedes bílé barvy, na místě přistával vrtulník, ale přes veškerou péči záchranářů cyklista způsobeným zraněním podlehl,“ řekla Maturová. Alkohol u sedm a čtyřicetileté řidičky jako příčinu nehody vyloučili.

I v tomto případě policisté žádají svědky, aby se přihlásili na čísle 974 580 251, volat mohou i na operační středisko tísňové linky 158. Podle Maturové právě jejich postřehy z místa mohou objasnit okolnosti, které střetu předcházely.