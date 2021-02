/FOTOGALERIE/ Karel Greiner z Příbora pracoval v Tatře Kopřivnici, když ho v roce 1985 zaujal nábor na šachtu Frenštát OKD. V podmínkách totiž byla možnost, že po odpracování tří let na šachtách může zaměstnanec pracovat v zahraničí. „V mém případě to byl plynovod v tehdejším Sovětském svazu, to byl pro mě největší magnet,“ vzpomíná Karel Greiner. V listopadu 1985 tak začal pracovat na Dole Frenštát pod Radhoštěm. „Tam se hloubily dvě těžní jámy, což jsou ty dnešní dvě těžní věže. Šlo se do hloubky okolo osmi set metrů,“ poznamenává Karel Greiner.

Karel Greiner pracoval na Dole Frenštát na výrobě armokošů. | Foto: archiv Karla Greinera

Na šachtě byl krátkou dobu, když přišel zával. „Nebyl tam naštěstí nikdo mrtvý. Byl kolem toho velký rozruch. Chlapi, co tam fárali říkali, že když jeli nahoru, pod nimi se to sesunulo. Křičeli: Mohli jsme tam zařvat! Tehdy kolem toho byly dohady, jestli třeba za to nemůže hora Radhošť, protože to bylo na té jámě, která je blíže k Radhošti,“ pokračuje Karel Greiner.