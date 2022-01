Jako zlý sen. Pusté pokoje i ordinace. Ozdravovna marně čeká na děti i personál

Na další výpravu do opuštěných míst se můžeme vydat díky autorovi projektu UrbanEx Czech - Memories in the dust. Děkujeme za poskytnutí fotografií i zajímavé informaci o místě.

Bývalá ozdravovna je opuštěná. Objekt v romantické zalesněné krajině nadále chátrá. | Foto: UrbanEx Czech - Memories in the dust