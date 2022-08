Pokud projíždíte naším městem, určitě už jste si všimli krásné stavby synagogy u hlavního průtahu. A pak jste pravděpodobně jen nevěřícně zakroutili hlavou. Byl a stále zatím je v ní totiž vietnamský obchod s oblečením. Ano, čtete dobře. Vždy jsem to brala jako velkou ostudu města. I když městu stavba nepatří a nemá ji ve správě. A to se teď mění. V prvním patře vznikl koncertní sál (dřív se tady prodávaly boty) a v tom nádherném prostoru se tuto neděli konal vůbec první koncert - a také první kulturní údálost od druhé světové války. A že se to povedlo! Tohle využití si ten krásný prostor určitě zaslouží víc. Hned vedle je stará synagoga (nyní nepřístupná) a hezký průchod k řece, z druhé strany řeky je pak na tuto část města moc hezký pohled. Novinkou jsou už i u nás tzv. Kameny zmizelých o lidech, kteří tu žili a byli deportováni do koncentračních táborů.

Zámek

Slíbila jsem Vám také představení našeho zámku, logicky je to moje srdeční záležitost. Mnozí z Vás ho jistě vídají velmi často - z mostu Vysočina na D1. Tak to je on. Mimochodem - pamatujete si z hodin dějepisu kupce Sáma a Sámovu říši? Tak Sámohrad měl být údajně právě tady! Tato teorie ale zatím není nijak dokázaná. V prvním patře si můžete prohlédnout zámecké sály plné zajímavostí

- krásná kněžna Eleonora, dvorní dáma na dvoře Josefa II. a milenka samotného císaře, který jí věnoval drahocenný šperk

- smuteční náhrdelník, který nosila jeho matka Marie Terezie po smrti svého muže- naše Bílá paní, lidem velmi oblíbená Marie Eleonora, která zemřela při pádu z koně- velká jídelna s původní výmalbou

- sál připomínající císařské manévry v roce 1909 a ložnice, ve které při nich spal císař František Josef I. i s původní postelí

- Sarajevský salon připomínající přátelství majitele zámku hraběte Harracha a následníka Františka Ferdinanda d'Este - při atentátu spolu jeli v autě a hrabě Harrach smrtelně zraněnému příteli utíral krev z úst. Tento zakrvácený kapesník je zde vystavený jako vzácná relikvie.

Současní majitelé zámku Podstatští zde na zámku bydlí, i jim je samosebou věnovaná prohlídka. Byt Podstatských je hned za zámeckými sály.

Prohlédněte si pěkně z výšky město, co se pyšní největším osvětleným ciferníkem

A ještě jedna zajímavost - až do 70. let 20. století zde byla porodnice! Moje mamka a spousta místních se tak mohou chlubit, že se narodili na zámku. Ve druhém patře je pak sbírka zbraní a orientálních předmětů a muzejní expozice našeho města. Za zmínku stojí i vnitřní nádvoří s freskami a studnou nebo sklepení, jsou však přístupné jen při výjimečných akcích, koncertech, výstavách, divadelních představeních nebo speciálních prohlídkách.

Fresky v rytířském sále

A konečně možná pro mnohé hlavní důvod, proč se k nám na zámek vydat. Rytířský sál. Byl rok 2010, v jednom ze skladů se dělala přestavba - a objevila se část fresky na zdi. Průzkum odhalil, že velmi staré fresky pokrývají tři stěny v sále. Šest let trvalo pracné restaurování - a to, co tu dnes návštěvník může vidět, je svým rozsahem a zachovalostí unikátní nejen u nás. Na jedné stěně uvidíte celou legendu o sv. Markétě. Na protější jsou pak pouze malé části fresky souboje dvou rytířů, jak freska vypadala v celé kráse ale uvidíte pomocí povedené vizualizace. Fresky pochází ze 13. století.

