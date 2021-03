Dalčí čtenářka Brněnského deníku Rovnost se podělila se svými zkušenosti ohledně registrace k očkování. Pokud je i pro vás systém nepochopitelný a zažili jste spoustu zbytečné byrokracie, pište na brnensky@denik.cz

Brno 19.1.2021 - očkování seniorů proti covidu-19 v očkovacím centru na BVV | Foto: Deník / Attila Racek

Registrovala jsem třiaosmdesátiletou matku do centrálního systému hned první den spuštění a během pár dní ulovila i termín na 15.února. Byla jsem spokojená, že mám hotovo, a vymazala si pin2. Pak se začaly objevovat zprávy, že dodávky vakcín váznou. Co teď, jak spravovat rezervaci bez pin2? Tak dotaz na help linku CRS, protože tento problém ve FAQ nebyl. Každý primitivní e-shop má tlačítko zapomenuté heslo, tady nic. Následovaly tři týdny čekání. Pak nic neříkající odpověď ve stylu "děkujeme za vaše připomínky, vše vyřešeno". Přitom jsem se nic nedozvěděla. Bouchly mi saze a napsala jim, jestli si dělají z lidí legraci, a závěrem jim popřála hodně medailí za takto vynikající práci. No a další den mi už někdo odpověděl konkrétně. A vysvětlil, že nevěděli, jestli tazatelé na svém dotazu stále trvají, tak poslali ten první blábol hromadně.