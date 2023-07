Je možné, že během letních měsíců zavítáte do malinké vesnice Mitrov blízko Strážku, kde vaši pozornost přitáhne krásně upravený zámek položený v zámeckém parku. Kdo je zdejší tak ví, že je v něm domov pro seniory. Kdo neví, může si myslet, že jde o zámek pohádkový. Tak či tak, oba pohledy jsou správné.

Zámek v Mitrově slouží jako domov pro seniory. | Foto: se souhlasem Miroslavy Špačkové

V našem domově poskytujeme sociální službu seniorům, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje setrvat v jejich současném domově. Žijí u nás lidé starší 55 let ve službě domova se zvláštním režimem a lidé starší 60 let ve službě domova pro seniory. Kdo nikdy v takovém domově nebyl, může ve svých myšlenkách přemítat, co se asi v takovém zařízení děje. Jsou tam jen lidé staří, nemocní, osamělí či ničím se nebavící?

Opak je pravdou, v našel domově jsou lidé všeho věku, všech lidských radostí, trápení a osudů. Denně zde potkáte mladší či starší paní pečovatelku, uklízečku, kuchařku či sestřičku. V jeden moment přivezou pečivo, poté poštu, pak čistící prostředky. Za chvíli přijde návštěva za paní Annou, paní Anežkou, panem Václavem, za další chvíli přichází doktor praktik, pak doktor specialista, to už klepe na dveře paní, která přivezla léky z lékárny, či paní, která přichází nabídnout své zboží, zejména oblečení a obuv lidem žijícím v našem domově. Odpoledne kouknete z okna a na hřišti za budovou se batolí sotva roční dítě, na písku si hraje holčička s chlapečkem a kousek dál opodál jde rodina vezoucí kočárek s novorozencem a zároveň i starého muže sedícího na invalidním vozíku. Později odpoledne přichází manželský pár, který do domova doprovází smečku canis terapeutických psů či mladík s kytarou přes rameno. Byl tu i malíř, spisovatel, herec, moderátor, bavič, pěvec, cestovatel, a tak bych mohla pokračovat dál a dál.

Čím se baví lidé žijící v tomto domově? Pokud vás to skutečně zajímá, koukněte na naše webové stránky, kde uveřejňujeme velmi často krátké zprávy o tom, co se v domově děje, co se plánuje či co už proběhlo. Naši klienti mají nejraději skupinky, kde si spolu s asistentkou Monikou, Lenkou či Alenkou čtou, povídají, trénují paměť, pečují o květiny a drobné zvířectvo. Rádi mají přítomnost asistentky Jany, která s nimi plete košíky z pedigu či vyrábí různé dekorační předměty. S asistentkou Maruškou milují posezení v kavárně, která v létě probíhá v altánku venku u rybníka. Ženy klientky rády chodí s asistentkou Laďkou do dílny, kde vyrábí dekorační svíčky. Velmi často zařazujeme různé kulturní, sportovní a naučné programy, píšeme časopis Mitrováček, děláme tématické dny s názvy Den krásy, Den směny se zvířetem, Sukýnkový den, Den s dětmi, slavíme masopust, vánoční a velikonoční svátky, pálíme čarodějnice, ale to vše, a ještě více se dočtete právě na zmiňovaných stránkách.

Je tu i hodně hodných sestřiček, pečovatelek, sociální pracovnice, pradlenky, švadlenka, paní uklízečky, páni údržbáři, kuchařky, lidé, co sledují zákony, normy či nařízení a ti všichni společně tvoří náš domov domovem. Vidíte, že jsem měla pravdu, když jsem na začátku tohoto článku psala, že v domově jsou lidé různého věku, a to nejen ti starší? A že je domov pohádkový, o tom se přesvědčíte, když se stanete jedním z nás a přinesete nám svůj vlastní životní příběh. A když bude pohádkový, budeme mít radost všichni ti, kteří už na vás zde čekají.

Miroslava Špačková

vedoucí aktivizačního oddělení, DS Mitrov