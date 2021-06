Představte si, že žijete život svých snů. Nic vás doma, v práci nerozhodí, cítíte se skvěle, máte neustále dobrou náladu. Každý den plyne dle vašich představ s lehkostí a pocitem nepřemožitelnosti.

Cítíte to nadšení, které ve vás stoupá? Co by se ve vašem životě okamžitě změnilo? Proč někteří lidé kolem vás jsou obdařeni stále pozitivní energií a někteří se cítí od rána do večera naprosto vyčerpaní bez nálady? Co kdyby se všechny tyto nepříjemné stavy daly vyřešit stravou? Zní to jednoduše? Tak proč jste to ještě nezkusili? Že nevíte, jak na to?

Představím vám unikátní studie, které se tímto problémem zabývaly. A vyřešily ho? Nechte se překvapit. V některých potravinách se vyskytuje hormon štěstí – serotonin. Látka, ze které naše tělotento neurotransmiter vyrábí, se nazývá aminokyselina tryptofan.

Dle výzkumů, pokud se lidem podávala speciální dieta s nedostatkem tryptofanu, jejich nálada se zhoršila. Projevila se podrážděnost, zlost, deprese.

Jaké potraviny mohou naši náladu významně zhoršit?

Například živočišné výrobky, u kterých byl prokázán velký pokles hladiny tryptofanu v mozku.

Jaké potraviny tedy mohou zlepšit naši náladu a snížit depresivní příznaky?

Jsou to zejména rostlinné potraviny bohaté na sacharidy, ovoce, zelenina, semínka slunečnicová, dýňová, sezamová.

Vaše stravovací návyky opravdu mohou ovlivnit a ovlivňují jak vaši náladu, tak celkovou kvalitu vašeho života. Proto upřednostňujte stravu rostlinnou, omezte živočišné potraviny, jezte pestře, rozmanitě, vyváženě, dodržujte pitný režim, začleňte do života pravidelný pohyb a váš život se změní ze dne na den k nepoznání. Lidé vás začnou obdivovat díky vašemu životnímu elánu, stanete se pro mnohé inspirací a sami pro sebe svým největším fanouškem.

Zdroj: Fakta o zdraví

Pavlína Podloučková