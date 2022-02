Zimní romantika na farmě: počítání oveček a tak trochu jiná vyjížďka na bobech

Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí… Nebojte, dnešní příspěvek vás neuspí. Můžete se ale podívat, že i v zimě je na farmě co dělat. V Edenu v Bystřici nad Pernštejnem musí například zkontrolovat a přepočítat ovce, když je shánějí z luk do kryté ohrady, kde počkají na příchod jara. A protože práci je třeba také proložit veselými zážitky, co takhle zkusit zapřáhnout za koně boby a vyrazit na projížďku? Za přiblížení zimního dění na farmě děkujeme Haně Bednářové.

Na farmě v Edenu nezahálí ani v zimě. | Foto: Hana Bednářová