Možná se již asi opakuji, ale chtěl bych napsat o práci v obchodě. Pracoval jsem více než 40 roků v logistice a dopravě, jsem vyučený prodavač, který pracoval tři roky za pultem. Když jsem pracoval v ČSAD, tak jsme někdy vozili i zboží do obchodů. Než se zboží dostane k zákazníkovi je to poměrně dlouhá cesta s velkým podílem ruční práce, i když se podle možností využívá dostupná mechanizace.

O nelehkém povolání prodavaček se rozepsal čtenář Vlastimil Tělupil. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

Vše začne na velkoobchodě, kam zboží přiveze kamion, zde se vyloží a naskladní do skladu. Odtud se podle objednávek připraví k odvozu na jednotlivé prodejny. Při rozvozu se zboží na prodejně vyloží, přijme se do skladu a pak se zařadí do regálů na prodejně. Možná se vám to zdá jednoduché, ale vzhledem k tomu ,že v obchodě pracují většinou ženy, jenom při doplňování zboží do regálů mají v rukou "nějakou" tu tunu zboží. K tomu si ještě můžete připočítat obsluhování zákazníků za pultem, pokladní za pokladnami, které vlastně mají v rukou každou položku nákupu, za směnu je to výkon hodný vzpěrače. Když to shrnu,nemají to "ženy za pultem"nijak jednoduché.