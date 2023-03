Dvě nové rehabilitační pomůcky bylo možné zakoupit díky prodejní výstavě žďárského fotografa Milana Šustra, která se uskutečnila v novoměstské nemocnici. Vydělané peníze pokryly náklady na pořízení žebřin na oddělení dlouhodobě nemocných (ODN) 1 a 3.

Prodej fotografií v novoměstské nemocnici umožnil nákup nových rehabilitačních pomůcek. | Foto: se souhlasem Heleny Zelené Křížové

„Jsme za to moc rádi a děkujeme. Jedny žebřiny už pro rehabilitaci slouží, a to na ODN 1. Další, které už také máme nakoupené, budou nainstalovány na ODN 3. Ale až poté, co bude dokončena rekonstrukce tohoto oddělení,“ vysvětlila vrchní sestra oddělení dlouhodobě nemocných Kateřina Havlová.

Žďárský fotograf Milan Šustr nabídl ke koupi snímky kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památky UNESCO. Některé z vystavených fotografií si záhy našly nové majitele. Peníze z prodeje pak byly předány novoměstské nemocnici, která za ně zakoupila rehabilitační pomůcky.

Naši furianti ožili v Novém Veselí. Stejně jako před sto lety

Rehabilitace jsou pro pacienty z oddělení dlouhodobě nemocných důležité a jsou nedílnou součástí jejich hospitalizace. Díky nákupu dalších pomůcek je pacientům dána možnost pestřejší škály rehabilitačních cvičení.