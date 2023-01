Na zimní měsíce, kdy vládne nečas, bude v Regionálním muzeu hravá výstava Retrohrátky. Vystaveny budou hračky, postavičky, stolní hry i stavebnice ze sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. Chybět nebude ani herna pro malé i velké na třech místech výstavy. Nebude to jenom o hraní, na videích a vystavených panelech se dozvíte, jak se například hračky vyráběly. Neváhejte, kdo jste hraví a zvídaví, určitě se pobavíte. Výstavu zapůjčila organizace Inspirace Zlín z.s. Vstupné: úplné 50 Kč; snížené 30 Kč, předškolní děti 15 Kč. Výstava potrvá od jednatřicátého ledna do třiadvacátého dubna.

V sobotu 25. února se od devíti ráno do osmi večer koná v budově Staré radnice Festival IQ Play. Na putovní výstavě jsou k vidění a především k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. Festival je připraven tak, aby zabavil široké spektrum návštěvníků - dospělé, seniory, zdravotně znevýhodněné osoby a děti. Rozvoj logického myšlení a kreativity je důležitý v každém věku a našim cílem je, aby si na akci pohráli i dospělí, kterým podpora kreativity chybí. Autorem festivalu je organizace Inspirace Zlín z.s. Vstupné: úplné 80,- Kč; snížené 40,- Kč, rodinné 200,- Kč.

Edukační program pro ZŠ a SŠ - učeň v prvorepublikovém obchodě aneb Obchodním příručím za první republiky

Obchod je dnes velmi odosobněnou činností (hypermarkety nebo e-shopy). Cílem programu je ukázat, že v minulosti byl nákup každodenní společenskou záležitostí, která měla svá specifika. Lektor bude mistrem v obchodě a děti učni v dobách pultového prodeje, mechanických vah, balení zboží do papíru a uctivého „Čím mohu posloužit“. Po krátkém společném úvodu v prvorepublikovém obchodě budou pracovat ve skupinách. Zkusí si roli prodavače i zákazníka, budou vážit zboží i počítat, zabalí si bonboniéru, napíšou cenovky, vyrobí kornout, vytvoří a vymalují obal, vymyslí reklamní slogan či plakát. Prostřednictvím obchodu poznáte z netradičního pohledu život za první republiky a vyšší ročníky se seznámí i s tehdejšími cenami a platy. Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury. Trvá 70 až 90 minut (nebo dle dohody), poplatek činí 40 Kč na žáka, doprovod zdarma.

