Žďárské farnosti usilují o obnovení pašijové hry. Potřebují doplnit řady herců

Nové herce shání do svých dobrovolnických řad pořadatelé pašijové hry Co se stalo s Ježíšem? ve Žďáře nad Sázavou. Ta v minulých letech mnoha účinkujícícm i divákům chyběla v uceleném prožití postní doby a velikonočních svátků. Nemohlo se hrát kvůli covidu. Letos se však živé ztvárnění velikonočního příběhu vrací a každý, kdo by se chtěl této velkolepé události zúčastnit, má nyní jedinečnou příležitost doplnit herecké obsazení. Pokud pořadatelé seženou dost účinkujících, tradice pašijových her se ve Žďáře obnoví 4. dubna v osm hodin večer.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V roce 2018 předvedli ochotníci ze žďárských farností v přírodním areálu v sídlišti Libušín velikonoční pašijovou hru Co se stalo s Ježíšem po sedmnácté. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

V letošním roce plánují žďárské farnosti opět uvést pašijovou hru s názvem „Co se stalo s Ježíšem“ v úterý čtvrtého dubna v osm hodin večer. Pro zajištění akce je nutná účast velkého počtu lidí. Proto Vás prosíme o pomoc! Zdroj: Youtube Hledáme nové zájemce, kteří mají chuť si zahrát v příběhu starém přes dva tisíce let, a to především pro doplnění davu a vojáků. Nemusíte mít herecké zkušenosti. Rozhodující je zájem zažít něco nového a nevšedního! Prostřednictvím účasti v pašijové hře prožijete postní a velikonoční dobu intenzivněji! Nové zájemce i ty, kteří se v minulosti do pašijové hry zapojili, prosíme o zapsání do seznamu ve zpovědní kapli v kostele svatého Prokopa. Můžete nás také kontaktovat na e-mailu pasije2023@seznam.cz. Celý průběh a vývoj můžete sledovat i na facebookové stránce @zdarskepasije. Na žďárskou pašijovou hru ročně zamíří tisíce diváků Za všechny organizátory a pořadatele Miroslav Keller