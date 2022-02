Dlouholetý doprovod reprezentačního týmu trenéra Petra Nováka, primář ortopedického oddělení novoměstské nemocnice Jaroslav Pilný, se právě vrátil ze zimních olympijských her v čínském Pekingu. Prvotní nervozitu a obavy, co ho tam čeká, vystřídalo postupné nadšení. „Dlouhodobě spolupracuji s rychlobruslařským týmem Petra Nováka a tím pádem i s největší osobností českého rychlobruslení, Martinou Sáblíkovou. Tým Petra Nováka, to ale není pouze Martina Sáblíková, ale i další, mladší a velmi nadějní závodníci. A spolupracuji i s mnohými jinými vrcholovými sportovci, kteří mou pomoc potřebují a ozvou se,“ vypráví novoměstský lékař.

Do Číny odletěl spolu s první vlnou sportovců 27. ledna. „Samozřejmě, že jako primář ortopedického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě si nemohu dovolit být čtyři až pět týdnů mimo pracoviště, přestože tu mám úžasné spolupracovníky, kteří se o všechno postarají. Proto jsem se domluvil, že se vystřídáme a já se vrátím dříve,“ vysvětluje svůj časnější návrat.

Zpět se vrátil navečer ve středu 9. února. S sebou domů si přivezl spoustu nových zážitků. Na svou cestu vzpomíná s nadšením, a to i přesto, že odlétal s určitými obavami. „Obavy měli všichni. Už čtrnáct dní před odletem jsme si museli měřit teploty, evidovat kontakty a několik dní před odletem jsme si dělali pravidelně testy. Další testování bylo dopoledne před odletem. Bylo to i o určité vnitřní zodpovědnosti. Člověk se, ať chce nebo nechce, neustále pohybuje mezi pacienty, i když necovidovými. Ale nikdy není jisté, že se nemůže nakazit. Měl jsem obavy, abych nějakou nákazu nepřenesl na některého ze sportovců. Ti se na olympiádu připravují řadu let a to, že bych jim zkazil závod, bylo pro mě velice stresující,“ říká Jaroslav Pilný.

Další testování ho, stejně jako ostatní členy týmu, čekalo hned po příletu. Následně je rozdělili do pokojů, kde museli počkat na negativní výsledek testu. Teprve pak mohli své dočasné „vězení“ opustit. Přestože se hodně mluvilo o rektálním testování, které prý je v Číně běžné, čeští sportovci ani jejich doprovod se s něčím podobným nesetkali. „Rektální testování má větší mediální pozornost, než si zaslouží. Během našeho pobytu jsme se museli testovat pravidelnými výtěry z nosu nebo z krku. Co zvolíme, jsme si mohli sami určit, což bylo příjemné zjištění. Pokud jde o testování, pak se pořadatelům vůbec není co divit. Kdyby se tam rozjela epidemie, olympijské hry by tím hodně ztratily,“ míní primář novoměstské ortopedie.

Čína je lidmi vnímána jako velice kontroverzní země a mnozí jí takříkajíc nemohou přijít na jméno. Svět olympijských her je ovšem světem sám pro sebe. „Mým hlavním úkolem bylo postarat se o lidi v týmu. Tak, aby podali co největší výkon a mohli zúročit to, co natrénovali a mohli naši republiku dobře reprezentovat. Tohle jsem vnímal ze všeho nejvíce. Samozřejmě, že jsme museli dodržovat všechny striktní doporučení včetně nošení roušek, a to i ve venkovních prostorách. A všichni to respektovali. Nenechal jsem si ujít slavnostní zahájení. Bylo velice zajímavé a dokonale organizačně zvládnuté. Byla to velkolepá show, která k olympijským hrám patří, ať už je pořádá kdokoliv,“ popisuje lékař.

Na návštěvu samotných závodišť mu však mnoho času nezbývalo. „Vzhledem ke covidovým opatřením nám chyběl šéf výpravy. A chyběl i lékař hokejistů. Takže jsem řešil i některé další věci s tímto spojené a moc volného prostoru jsem neměl. Ale jeden den jsem si pro závody vyhradil. Byl jsem přítomný závodu ve sjezdovém lyžování. Musím říct, že sportoviště i sjezdové tratě byly perfektně připravené. A byl jsem také v rychlobruslařské hale, a to právě v den, kdy Martina Sáblíková získala úžasné čtvrté místo,“ vzpomíná.

Sportovci na olympijských hrách žijí podle jeho slov v určité bublině. Mimo vyhrazené prostory se takřka nedostanou. Přesto si město mohl trochu prohlédnout. Alespoň cestou z letiště. „Mám už hodně zemí procestovaných a rozhodně bych se neoznačil za nějakého zastánce Číny či „čínofila“, ale tolik krásných, moderních staveb a mrakodrapů jako tam jsem opravdu nikde jinde neviděl. Byly opravdu velmi pěkné,“ míní.

„Poznal jsem něco nového a zajímavého. Čína je země, do níž se zřejmě už nikdy nepodívám. Velice mile mě překvapila jak moderními stavbami v Pekingu, tak krajinou, kterou jsem jinde na světě neviděl,“ dodává.

Čeští sportovci si zatím na olympijských hrách vedou poměrně dobře. I když ne vždy jsou v dokonalém psychickém rozpoložení. Na Martinu Sáblíkovou například velmi dolehl skon další z našich rychlobruslařských osobností Jiřího Kyncla. „Původně chtěla jet s černou páskou na ruce, aby uctila jeho památku. Ale nebylo jí to umožněno. Ale i tak podává skvělé výkony. Martina je velmi silná osobnost a Petr Novák je jí velkou oporou,“ konstatuje Jaroslav Pilný.

Helena Zelená Křížová

mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě