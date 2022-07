Závody, při kterých se nespěchá. Rybník Zvonďák bude v sobotu hostit rybáře

V sobotu 9. července se budou na rybníku Zvonďáku v Jívoví konat tradiční rybářské závody určené široké veřejnosti; a to jak dospělým, tak i mládeži a dětem školního věku. Rybářský lístek ani povolenka nejsou zapotřebí. Startovné činí dvě stě korun, pro děti do patnácti let sto korun. Akce začíná prezencí od páté hodiny ranní, první nahození přijde v šest hodin a konec v pravé poledne.

Na rybníku Zvonďáku v Jívoví se i v roce 2021 uskutečnila tradiční soutěž v lovu ryb na udici. Přijelo 48 soutěžících, mezi nimi i tři ženy. Letos se akce koná v sobotu 9. července. | Foto: Vladimír Pařil