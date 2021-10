Toho letošního běhu se zúčastnily tři základní školy a velkomeziříčské gymnázium a všichni si to náležitě užili i přes nevlídné počasí. Příští rok bude týden mobility opět a v zámeckém parku budou znovu viset lampiony. Stačí se přihlásit a přijít. Chaloupky se na vás budou těšit.

Podobný je i přístup škol. Zatímco některé se na akci dostavují pravidelně a žáci i studenti si dobrodružství s mapou užívají plnými doušky, pro jiné je dopolední návštěva parku nepřekonatelnou překážkou. Je to škoda, protože ukázka orientačního běhu není jen návodem a ukázkou pro jednotlivé žáky, ale také tipem na zajímavou aktivitu pro samotné učitele. Vždyť klasický orientační běh se dá ozvláštnit otázkami či poznávačkou z nejrůznějších předmětů. A pak už to není jen tělocvik, ale mnohem víc.

Titulek vypadá trošku jako rozverná hra mladých šlechtičen, ale skutečnost je zcela jiná. Za lampiony se v úterý 22. září honili žáci a studenti základních škol a gymnázia Velkomeziříčska a nebyly to lampiony určené na zahradní slavnosti, ale lampiony na orientační běh.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.