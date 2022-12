První prosincový víkend, třetího a čtvrtého prosince, si přijďte na zámek užít kouzelnou atmosféru Vánoc, vyrobit si a nakoupit originální dárky a zazpívat si s živou hudbou. V sobotu a v neděli, od deseti do šesti hodin večer budou pro děti na třetím nádvoří připravené workshopy, v rámci kterých si budou moct vyrobit svíčku, knihu nebo si vyzkoušet práci v řezbářské, keramické a kovářské dílně. V prostorách koníren bude ve stejný čas probíhat workshop, během kterého si spolu se zámeckými lektorkami děti vyrobí betlém do sklenice. Společně bude také probíhat tvoření betlému do domova seniorů a malování velkých zvířat do velkého betlému u stromu na čtvrté nádvoří.