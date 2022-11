Putování začalo v jeskyni u dvou jezinek, jejichž rolí se ujala starostka s místostarostkou. Zde byli všichni pečlivě zváženi a změřeni, zda dosahují dostatečných rozměrů, aby mohli být stejně jako Smolíček Pacholíček připraveni k večeři. A protože všem nějaké to deko chybělo, byli vysláni do víru pohádkové vesničky, kde za splněné úkoly získávali nejen sladkosti, ale také další zajímavé odměny.

První zastávkou byla čertovská pohádka s peklem plným čertů a čertic, nutno podotknout, že ne všichni tuto návštěvu zvládli. Přes Pippi Dlouhou Punčochu a její třídění ponožek se účastníci dostali k alchymistovi, který je naučil různá kouzla a taje. Dále je poslal do pařezové chaloupky, kde je vyzkoušeli Křemílek s Vochomůrkou z poznávání stromů a jejich plodů. Odtud vyrazili za krtkem a myškou, kteří jim vysvětlili, co všechno vidí krtek pod zemí. Pokračovali do Vodnických pohádek, kde si zarybařili a ukázali, jak dobře znají různé ryby.

Poté navštívili nejpočetnější pohádku, a sice Sněhurku s jejími sedmi trpaslíky. Tady dostali za úkol spící Sněhurku za vydatné asistence trpaslíků probudit. A protože Sněhurka byla vousatá krasavice s chlupatýma nohama, měly z ní děti, ale i dospělí, nefalšovanou radost. Pokračovali ke včelce Máje, kde je pilné včeličky naučily nosit pyl do úlu a odměnily je medovými bonbóny a medovým nektarem.

Předposlední zastávkou byl Statečný kovář se svým učedníkem, kteří s dětmi razili Dloužské dukáty. A protože si všichni u kováře vysloužili odměnu, mohli s ní vyrazit na poslední stanoviště, kterým byla pohádka Tři zlaté vlasy Děda Vševěda u rybníka Halíře. Zde už na ně čekal Plaváček s převozníkem, kteří je po zaplacení dukátem převezli na druhý břeh a po získání tří vlasů se všichni vrátili do jeskyně, kde po opětovném zvážení dostali od našich již známých jezinek slíbenou odměnu. Ztráty na životech nebyly žádné a protože ne všichni měli dodatečnou váhu, bylo nutno toto napravit. Všichni si pochutnali na občerstvení, o které se postarali místní hasiči ve spolupráci s obecní hospodou.

Jaroslava Hlavatá