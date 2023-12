/VIDEOKOLÁŽ, FOTO/ Ještě mám v paměti minulé ročníky. Vzpomínám na tu atmosféru nabitou nadšením a chutí vyrazit s přáteli a kamarády do přírody, užít si ten jedinečný víkend, posedět v útulné hospůdce nebo se vyřádit na puchýřské zábavě. Organizátoři těchto rozsáhlých akcí všichni vědí, jak náročné je vše připravit ke spokojenosti všech účastníků.

Akce Za posledním puchýřem ve Žďáru nad Sázavou. | Video: Deník/Zuzana Musilová (videokoláž)

Je to rok, co jsme tuto štafetu pochodů převzali a přenesli do Žďáru nad Sázavou, do kraje na pomezí Čech a Moravy. Do středu České republiky s krásnou přírodou Českomoravské vrchoviny a s kouzelnou přírodní scenérií chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Město a okolí nabízí i mnoho historických památek, například unikátní poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře a žďárský zámek Kinských.

A tak za vydatné pomoci klubu, turistů napříč Vysočinou, místním organizacím, institucím, školám, podnikatelům i farnosti jsme mohli ubytovat, pohostit a pobavit účastníky jednapadesátého ročníku celostátního pochodu Za posledním puchýřem, který se konal ve dnech 16. až 19. listopadu.

Bez velké dávky ochoty, vstřícnosti a laskavosti všech, kteří se do akce spolu s námi zapojili, by se pochod nemohl uskutečnit. Všem organizátorům a pomocníkům opravdu moc děkuji. Mohou na sebe být hrdí, když dokázali zvládnout třeba sobotní nápor účastníků, kdy vše rychle docházelo a muselo se to ihned řešit.

Jak bude o víkendu na Žďársku? Napadne sníh, bude pokračovat mrazivé počasí

Účastníky Vysočina vítala celé čtyři dny chladným a větrným počasím s občasným přispěním sněhových vloček. V neděli po ránu dokonce bylo bílo, což si užili hlavně účastníci přidružené akce se zimním táboření. Od čtvrtka do Žďáru mířili turisté z různých krajů republiky, Slovenska i Polska, aby v následujících dnech zdolali některé z připravených pěších turistických tras o délce osm i padesát kilometrů.

Zahájení si nenechalo ujít na sto padesát turistů. Akci celkem navštívilo 1 266 zaregistrovaných turistů, jak pěších, tak běžců. Nejstaršímu účastníkovi bylo devadesát dva let, nejmladšímu tři roky. Přidruženou vzpomínkovou akci Putování za Santinim absolvovalo asi sto padesát lidí.

Lidé se ve Žďáru naladili na Vánoce. Vytvářeli adventní věnce

Ti, kteří zdolali některou z tras, získali pamětní list. Obrovský zájem byl o doklad potvrzující účast na jednapadesátém ročníku pochodu a o puchýřské razítko. Motiv poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře všem bude připomínat příjemný pobyt a mnoho obohacujících zážitků z našeho města a okolí.

Pak tu byl také nespočet těch, kteří na trasu nevyrazili, ale věnovali svůj čas prohlídce města a jeho památek a kulturních institucí. Nachystali jsme také tematické výjezdy, kdy lidé navštívili hrady a zříceniny nebo lidové stavby a památníky. Podle ohlasů se jim toto zpestření velmi líbilo. Lidé si užili také páteční country večer se skupinou Popojedem i sobotní puchýřskou zábavu s kapelou BENN, kde jsme vyznamenali nejzdatnější účastníky akce i zasloužilé členy našeho odboru.

Než se rozsvítí strom. Podívejte se na přípravy v novoměstské nemocnici

Vyvrcholením však bylo slavnostní zakončení jednapadesátého ročníku akce Za posledním puchýřem 2023 a předání putovní štafety pro rok 2024 příštím pořadatelům z Krásné Lípy. Moc se těšíme a přejeme jim zdar a velký úspěch akce.

Myslím, že se akce Za posledním puchýřem 2023 ve Žďáře nad Sázavou zdařila. Dočkali jsme se mnoha poděkování od účastníků. Věřím, že se na akci bude vzpomínat dlouho a s radostí. Díky všem za účast a v Krásné Lípě na viděnou.