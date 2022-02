Z osady Najdek jsme šli nejdříve k Mamutovi od Michala Olšiaka, k Rozštípené skále, kolem starého Šlakhamru, lomu s totemem a ledopády, kolem řeky Sázavy a zpět po okružní žluté naučné stezce zpět do Najdeku. Cestou do Žďáru nad Sázavou povinná zastávka u Hamroně, sochy téhož autora jako Mamuta. A nakonec procházka kolem Bránského rybníka a sladká tečka v cukrárně U Tří hvězd ve Žďáru nad Sázavou. Krásné to bylo v zimní idyle, byť krátké, jelikož den je stále velmi krátký.