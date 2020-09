Malí i velcí zájemci se během prázdnin mohli seznámit s výrobou skla. A to na prohlídkách v janštejnské sklárně. Během exkurze se dozvěděli, jak vznikají vázy, svítidla i dekorativní předměty.

Prohlídky v janštejnské sklárně | Foto: Zuzana Musilová

Skláři z Janštejna jim vše ukázali přímo v huti. Děti si mohly zkusit, jak náročné je foukat do sklářské píšťaly. Lidé se podívali do nové hutě, do staré hutě nebo do zázemí firmy Brokis. Nevynechali ani show room, kde firma představuje všechny svoje aktuální výrobky a kolekce.