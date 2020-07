Přestože navštívit věž kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou je letos možné 1. 6. do 31. 10. navštívit denně mimo pondělí a deštivého počasí. ), sobota 18. července bude něčím mimořádná.

Výhled z věže svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Od jedné hodiny odpoledne do půl desáté večer budou připraveni pracovníci regionálního muzea se zajímavým výkladem a navíc bude otevírací doba pouze v tento den prodloužena až do západu slunce. Kdo vystoupá na ochoz věže, rozhlédne se po městě Žďáře i jeho okolí, dozví se méně známé skutečnosti z historie města, vyfotí si, co mu bude libo a ještě získá razítko dokládající zdolání sto a tří schodů. Na prohlídku všechny srdečně zve Římskokatolická farnost sv. Prokopa ve spolupráci s pracovníky Regionálního muzea a dobrovolníky z řad přátel a příznivců této kulturní instituce. Prohlídka je zdarma! V případě deště, nebo změny koronavirové situace bude věž uzavřena.