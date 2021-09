Rozárium milovníci květin najdou v areálu pavlovické Šlechtitelky, kde je majitelé otevřeli v roce 2016 u příležitosti 115 let od založení šlechtitelské stanice. „. S více než 600 keři v padesáti odrůdách růží patří mezi největší na Moravě. Rozprostírá se nejen v zahradách okolo Vinařského penzionu André, ale zejména na nově zbudovaných terasách za ním - na kopci Poštor. Právě svým umístěním se řadí k nejkrásnějším rozáriím v celé České republice,“ lákali majitelé na webu stanice. Návštěvníci tam najdou mimo jiné růži odrůdy Pálava, pojemenovaou podle odrůdy révy vyšlechtěné právě v pavlovické stanici. Kvete zde i růže pojmenovaná po zpěvačce Marii Rottrové. Návštěvníci se mohou také projít malebnou relaxační zahradou nebo se poučit na vinařské naučné stezce.

Od stanice je to asi jen kilometr procházkou do turistické lokality Nad Zahradami, kde od roku 2009 stojí téměř osmnáct metrů vysoká rozhledna Slunečná. Na vyhlídkovou plošinu vede pětasedmdesát schodů a z ochozu se výletníkům naskytne rozhled do širokého okolí, dobře vidět bývá jak lednický zámek a minaret i vinařské obce v okolí, jako jsou Kobylí, Vrbice a Bořetice a za velmi dobré viditelnosti se na obzoru rýsují i Alpy.