Záhřeb, nejkrásnější vánoční město Evropy, již v minulém roce kandidovat nemohlo, jelikož obdrželo tento titul již třikrát a vystřídala ho Budapešť. Přesto stala loňská návštěva návštěva právě v adventním čase za to. Město v centru překypuje množstvím privátního ubytování, z kterého jste u hlavních tahu a atrakcí do pěti nebo deseti minut chůze. Město se stále mění, přes den zalité sluncem, večer různými světelnými efekty a ozdobami.

Z loňské návštěvy adventního Záhřebu. Foto: Zdeněk Čižmář | Foto: Deník / VLP Externista

Návštěvu můžete zahájit u místního divadla a pak procházkou ulicemi přes květinové trhy na hlavní náměstí s úžasným vánočním stromem a velkým adventnim věncem ve fontáně. K posezení láká obrovské množství vkusných venkovních krytých vytápěných zahrádek i venkovních posezení. Nesmíte minout katedrálu, na jaře teď bohužel poškozenou zemětřesením, staré město se středověkou bazilikou a sídlem státních institucí. Nachází se zde i vyhlídková věž, z které každý den pálí originální dělo. Po takové šlupce je lépe projít se na barové vyhlídky s vyhlídkou na katedrálu. Když vás přepadne hlad, stačí sejít do ulice mezi obě tyto dominanty, kde je velké množství kvalitních restauraci s drobnými pivovary. Ochutnat místní pivo, jehněčí a pršut je nutnost, anebo alespoň navštívit obchod s takovým sortimentem. Centrum není jen o jídle, posezení a výhledech. V Záhřebu se prezentují i vánočními pohádkovým tématy. V minulém roce to by Louskáček, od baletu v divadle, přes divotvorný kouzelný tunel, množství předmětů v obchodech až po postavy příběhu rozeseté po celém městě.