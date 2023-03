Tvář výstavní plochy ve foyer pavilonu chirurgických oborů novoměstské nemocnice opět prošla proměnou. Tentokrát si v ní návštěvníci i zaměstnanci nemocničního zařízení mohou prohlédnout náladové fotografie Vojtěcha Zikmunda. „Vystaveny jsou krajinné fotografie, a to převážně z Novoměstska. Mnohým budou určitě povědomé,“ usmívá se Vojtěch Zikmund.

Fotografie Vojtěcha Zikmunda zdobí novoměstskou nemocnici po celý březen 2023. | Foto: Helena Zelená Křížová

Velkoformátové snímky si už měli možnost vychutnat lidé ve Žďáře nad Sázavou, v Mělníku nebo v severomoravském Krnově. Teď doputovaly do Nemocnice Nové Město na Moravě. „Jsem rád, že svou pouť ukončí právě v novoměstské nemocnici. Je tu velmi hezké výstavní prostředí,“ pochvaluje si fotograf.

Fotografování bylo pro Vojtěcha Zikmunda vždycky velkým koníčkem. Hlouběji do jeho tajů ovšem pronikl až v době, kdy odešel na zasloužený odpočinek. „Fotografovat mě bavilo vždycky, ale ponořil jsem se do toho více, až když jsem šel do důchodu. A baví mě to neustále,“ konstatuje nadšený fotograf.

Výstava krajinných snímků Vojtěcha Zikmunda je prodejní. Její výtěžek tentokrát poputuje na konto Domácího hospice Vysočina, tedy společnosti, jejímž je fotograf spoluzakladatelem. „K Domácímu hospici Vysočina mám velice osobní vztah. Jednak proto, že jsem ho spoluzakládal, a pak také z toho důvodu, že jsem tam dlouho pracoval. A i nyní jsem tam veden jako otec – zakladatel, což je pro mě velká čest. To mě motivuje k tomu nějak to hospici vrátit, udělat i něco pro něj,“ vysvětlil svůj popud k uspořádání charitativní výstavy Vojtěch Zikmund.

Domácí hospic Vysočina spolupracuje dlouhodobě i s novoměstskou nemocnicí a má s ní mnoho společného. „Spoluvytvářeli jsme rodinné pokoje pro paliativní péči o pacienty. Nejprve v léčebně na Buchtově kopci, a pak i v nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných. Rodinné pokoje se velice dobře ujaly. A jednu dobu jsme tam měli i své sídlo. Měli jsme stejnou adresu,“ přitakává spoluzakladatel novoměstského hospice.

Na nové výstavě, která je opět umístěna v tradiční nemocniční „galerii“, najdou tentokrát návštěvníci kromě fotografií samotných i blok a tužku. „To je na vzkazy. Kdo bude mít zájem o fotografii, může si ji tímto způsobem zamluvit. A připsat kontakt na sebe. Nebo si tam může najít můj e-mail a napsat mi osobně,“ vysvětluje fotograf, který pro svá díla určil jednotnou cenu. „Rozhodl jsem se pro cenu fotografie dva tisíce korun. Tisíc korun bude pro hospic a tisíc korun uhradí náklady spojené s výrobou fotografie, “ říká.

Helena Zelená Křížová