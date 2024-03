Unikátní makrofotografie jsou nyní součástí foyer pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Nové Město na Moravě. Snímky Lubomíra Dajče ze Žďáru nad Sázavou představují přírodu pod drobnohledem.

Snímky Lubomíra Dajče ze Žďáru nad Sázavou představují přírodu pod drobnohledem. | Foto: Helena Zelená Křížová

Dlouholetý zaměstnanec Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy má k přírodě velice blízko. A stejně tak k fotografování. „Fotografovat jsem začal v deseti letech a makrofotografii se aktivně věnuji třicet let. Fotím to, co se mi líbí,“ říká Lubomír Dajč.

Makrofotografie jej doslova uchvátila. „Neumím fotit krajinky, i když se mi líbí. Makrofotografie je svět sám pro sebe. Je to tvůrčí proces, dá se s ní pohrát,“ vysvětluje Lubomír Dajč.

Dárek k MDŽ plný hudby a vyprávění. Do Borů přijede herec a komik Tomáš Matonoha

Jeho snímky podněcují divákovu fantazii, jen málokdy je na první pohled zřejmé, co stálo modelem. „Lidé většinou na první pohled nevidí, co na fotografiích vlastně je. I proto k nim přidávám popisky,“ podotýká žďárský fotograf.

Šestnáct barevných fotografií už si našlo své obdivovatele. „Jsem moc rád, že se v novoměstské nemocnici pořádají výstavy. Navštěvuji nemocnici poměrně často a výstavy mi pomáhají alespoň na chvíli zapomenout na všechna ta vyšetření, nemoci a trápení. Je to taková oáza klidu. Příjemné rozptýlení nejen pro nás pacienty, ale myslím, že i pro nemocniční personál. A fotografie pana Dajče jsou jedním slovem úchvatné,“ usmál se jeden z prvních obdivovatelů nové expozice.

Výstava ve foyer chirurgického pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě potrvá až do konce března.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Obchodní centrum ve Velkém Meziříčí otevře později.