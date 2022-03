Fotografická výstava poeticky nazvaná Vcházení do krajiny zdobí prostory Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě. Nenechte si ujít příležitost podívat se na Vysočinu očima místního fotografa Vojtěcha Zikmunda. A v naší fotogalerii se podívejte, jak se povedla únorová vernisáž, kterou svým vystoupením opět doprovodilo dámské vokální kvarteto ZEVL. Děkujeme Pavlu Juráčkovi za video i fotografie.

Při vernisáži vystoupilo dámské pěvecké kvarteto ZEVL. | Video: Pavel Juráček

Výstava Novoměšťana Vojtěcha Zikmunda bude v Horáckém muzeu k vidění do 10. dubna. Muzeum je otevřeno denně od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin, v sobotu od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Zdroj: Pavel Juráček