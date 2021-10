Výhledy jako v Toskánsku

Za prvními krásnými snímky se vypravíme na kole, čekají nás krásné výhledy, malebná příroda, kouzelné údolí řeky Svratky a trochu dřiny při cestě do kopce. Odměnou bude, kromě dobrého pocitu a jedinečné krajiny, fotka s nádhernými výhledy. Jako začátek trasy můžete zvolit obec Vír, Karasín, Koníkov nebo Jimramov. Z Víru vyjeďte na jih po zelené turistické značce. Na konci obce zaujme dospělé i děti Vírský mlýnek – vodní mlýnek s barevnými pohyblivými postavičkami. Stoupání po „zelené“ vás pak dovede do obce Karasín. Tady vystoupejte 128 schodů na rozhlednu, ze které uvidíte vrchol Devět skal a při dobré viditelnosti i přes 100 km vzdálenou Javořici. Za další 3 km po zelené značce dorazíte ke kamennému Kostelu sv. Michaela, který leží na severním okraji Vítochova. I u něj vás zaujmou krásné výhledy a půvabné okolí připomínající spíše Toskánko než Vysočinu.

Po „zelené“ pokračujte do obce Písečné a Lísek. Odtud pod vrchol kopce Kamenice, na který se dostanete po žluté turistické značce. Z vrcholu (780 m.n.m.) uvidíte panorama Orlických hor a za pěkného počasí i Krkonoše a Kralický sněžník. Na děti tu čeká Pomník broučků odkazující na pohádku jimramovského rodáka Jana Karafiáta. Mimochodem, věděli jste, že v lesích na Kamenici byl zastřelen poslední vlk na Vysočině? Podívat se na něj můžete na hradě Pernštejn. Ale teď už zpátky na cestu! Přes obec Koníkov vystoupejte na vrchol kopce Metodka (788 m.n.m.) s partyzánským památníkem. Po něm je čas na pořádný sjezd – téměř 10 km klesání ke Svratce přes Roženecké Paseky a Štarkov. Pod obcí Míchov se připojte k CT č. 4342. Z Míchova se vydejte přes Jimramovské Pavlovice až do městyse Jimramov.

Tady se zastavte v Síni rodáků, kde si prohlédnete expozice Život a dílo Jana Karafiáta nebo Život na Vysočině. Poté pokračujte prudkým stoupáním do Ubušína. Za ním na vrcholu stoupání odbočte vpravo do Ubušínku, kde vás mile překvapí půvabné vesnické roubenky patřící do památkové zóny. Z Ubušínku pokračujte neznačenou polní cestou až narazíte na zelenou turistickou trasu. Odbočte vlevo a značka vás dovede k partyzánskému památníku Na Jedli. Zde se naposled dostanete nad 700 m.n.m. a hurá na 6 km sjezd nádhernou krajinou k Vodní nádrži Vír – přes Veselí, Hluboké a Korouhvice, kde už navazuje cesta vedoucí k obci Chlum. Pokračujte po polní cestě a vychutnejte si svezení po Havlově trailu. Tento kopaný středně těžký trail je dlouhý 0,72 km se 100m sjezdem. To jste již těsně nad obcí Vír na místě, odkud jste na výlet vyráželi, máte spoustu zážitků a telefon plný fotek

Pěšky z údolí do údolí

Další výlet Instagramové stezky je určen pro všechny, kteří se rádi projdou. Výchozím bodem je opět obec Vír. Po 400 m sledujte červenou turistickou značku, která vás zavede až na vyhlídku Klubačice, nejvyšší vírskou skálu. Na tomto místě určitě stojí za to vytáhnout fotoaparát a pořídit pár fotek. Až se vrátíte zpět do obce, pokračujte po zelené až nad samotu V Huti, kde odbočte doprava na lesní cestu. Ta vás dovede k vyhlídce Hraběcí stolek.

Vyhlídka je ideální k odpočinku v altánku a pořízení překrásných fotek pohledu ze skály do údolí. Pak pokračujte starou cestou nad údolím řeky Svratky do Bolešína, dále po silnici z prudkého kopce směr Koroužné. Před obcí odbočte doleva do údolí Tresenského potoka. Tuto část údolí projdete buď dobrodružnější cestou v údolí s asi šesti brody, nebo cestou v jižním svahu nad údolím. 1 km před obcí Lhota u Olešnice je přírodní památka Dědkovo s unikátním společenstvím rostlin. V obci za autobusovou zastávkou odbočte doleva a vyjděte až nad obec. Vlevo ve svahu najdete přírodní památku Lhotské jalovce a stěny. Pokračujte nad údolím po polní

cestě. Než vstoupíte do lesa, určitě se pokochejte výhledy západním směrem. Dojděte až pod obec Velké Tresné k průmyslovému objektu, kde odbočte doleva na zelenou turistickou značku. Ta vás přes obec Malé Tresné dovede až k místu, kde jste odbočovali k Hraběcímu stolku. Více zde.

