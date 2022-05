V Daňkovicích posnídali férově. Připojili se k tisícům lidí po celé republice

Při každodenních aktivitách trénují uživatelé nejenom jemnou motoriku, ale také paměť. Využívají se různé techniky na trénování paměti, hrají se společenské hry a rozvíjejí se vědomosti. Různé dokumenty a tematické činnosti pak tyto aktivity podporují. Nedílnou součástí klubu je i vaření a pečení různých pochoutek. V březnu si uživatelé udělali radost smaženými masopustními koblížky, k MDŽ připravili skvělé věnečky a vůně a chutě léta připomněly langoše.

Ne každý, kdo na klub chodí, se zapojuje do všech aktivit, které na klubu probíhají. „Na Včelu chodím proto, abych nebyla doma sama. Dny pak rychle utíkají. Vždy se tady dozvím něco nového, popovídám si, jsem ráda, že jsem tu s ostatními. O víkendu jsou dny někdy hrozně dlouhé. To pak nevím, co mám dělat a moc se těším na pondělí, kdy půjdu zase na klub. Já nic nevyrábím. Už toho moc nezvládnu, ale popovídám si a to je nejdůležitější,“ říká uživatelka klubu Včela.

Jaro na Včele pomohli uživatelům přivítat i harmonikáři z Lískovce, kteří přijeli na klub a vytvořili užasnou atmosféru plnou krásných písní, známých melodií a veselých příhod. Pravidelně se na klubu zpívá a hraje i na muzikoterapii, kde se uživatelé seznamují i s méně známými hudebními nástroji.

Plány pro nadcházející jaro jsou veliké. Kromě běžných aktivit budou na klubu probíhat různé cestopisné přednášky, beseda o mineralogii, muzikoterapie, přednáška o spotřebitelství a ochraně spotřebitele od pracovnic Občanské poradny a další. Samozřejmostí jsou i venkovní aktivity jako opékání, návštěva různých míst města a celodenní výlet.

Lenka Šustrová

Oblastní charita Žďár nad Sázavou