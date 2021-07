„Na výlet mohou vyrazit jak cyklisté, tak i pěší. Připravujeme tři trasy různých délek a obtížností, na všech návštěvníci najdou řadu zastávek na zajímavých místech,“ říká organizátorka akce Dominika Bäuchelová z Partnerství, o.p.s. Cyklisté se projedou nádherným Lednicko-valtickým areálem a zastaví se například u Chrámu Tří Grácií nebo loveckého zámečku Rendez-vous. Pěší turisté si zase vyšlápnou na vyhlídku Kozí hrádek s výhledem na Mikulov.

Startovní místo je pro všechny stejné – začíná se ve venkovním areálu Gymnázia a střední odborné školy Mikulov v sobotu 17. července od 9 do 11 hodin. Návštěvníci zde získají startovní balíček s cyklopasem a mapou tras. „Všechny trasy jsou značené i přímo v terénu barevnými směrovkami, takže se nikdo nemusí obávat, že by zabloudil,“ ujišťuje Dominika Bäuchelová. Na jednotlivých zastávkách pak účastníci sbírají razítka do cyklopasu, který v cíli mohou odevzdat do slosování o ceny – například víno místních vinařů nebo voucher na ubytování v penzionu s certifikací Cyklisté vítáni (zde).

Partnerství, o.p.s. rovněž reaguje na tornádo, které prakticky srovnalo se zemí velkou část několika obcí na Břeclavsku a Hodonínsku. „Zpráva o pohromě nás samozřejmě zasáhla, jako ostatně všechny. Proto jsme se rozhodli věnovat část peněz z prodaných startovních balíčků a přispět tak k obnově zničených obcí,“ říkají organizátoři, kteří v rámci projektu Moravských vinařských stezek dlouhodobě spolupracují s obcemi i vinaři na jižní Moravě – včetně těch, které tornádo zasáhlo nejvíce.

Startovní balíčky mohou návštěvníci kupovat online v předprodeji na e-shopu nebo v den akce přímo na místě.

