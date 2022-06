Kroky účastníků povedou i tentokrát trasy vyznačené v mapách, které si zájemci mohou na startu vyzvednout nebo stáhnout pomocí QR kódu do svých mobilních telefonů. Účastníci si podle své fyzické kondice vyberou z několika tras – 5, 11, 15 a 25 kilometrů dlouhých. Pochod je vhodný pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Občerstvení na účastníky čeká na jednom z kontrolních stanovišť, a to v Rokytně. A také ve Vysočina areně, kde se bude v tutéž dobu konat i Den otevřených dveří hotelu SKI.

Organizátoři pochodu, kterými jsou novoměstský Nadační fond, Nemocnice Nové Město na Moravě a firma MEDIN, se letos inspirovali novoměstským Rokem lyžařů, a proto dali pochodu podtitul „po stopách lyžařských legend a průkopníků lyžování“. Turisté se vydají do Rokytna za Adolfem Slonkem, který ve své stolařské dílně vyrobil první lyže v regionu. Podívají se do Studnic, nejvýše položené obce na Vysočině, kde stojí rodný dům československého reprezentanta v běhu na lyžích a odbojáře Cyrila Musila a také do Kadova za Františkem Šimonem, mistrem republiky v běhu na lyžích, kterým se stal hned osmnáctkrát. A ve Třech Studních si zase připomenou lyžařskou trojgeneraci Vítů Fousků, kteří se všichni stali mistry v běhu na padesát kilometrů.

Startem a stejně tak i cílem celého závodu je Vysočina arena, kde bude na účastníky pochodu čekat i jedno překvapení. „U startu ve Vysočina areně si zaměstnanci Medinu připravili doprovodný program pro děti i dospělé. Největším lákadlem pro všechny věkové kategorie bude možnost implantace dlah a hřebů na zlomeniny do umělé kosti a to vše s odborným výkladem,“ láká návštěvníky Veronika Tonarová z firmy MEDIN.

„Děti se mohou těšit na kostlivce Karla a udělat si s ním selfie. Na ty menší pak čekají puzzle a omalovánky. A chystáme i fotosoutěž na téma nejkrásnější zákoutí Vysočiny,“ dodává.

Startovné Pochodu srdcem Vysočiny je stanoveno na částku 70 korun pro děti do 18 let a 140 korun za dospělého. Je možné využít i zvýhodněné rodinné startovné, kdy se na zvolenou trasu mohou za 350 korun vydat dva dospělí a dvě děti.

