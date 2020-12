Každý si najde svoji chuť

Tak jako v mnoha jiných oblastech, i u kávy platí staré známé - kolik lidí, tolik chutí. Někteří mají rádi intenzivní a výrazné chutě, umí ocenit i hořčejší nebo kyselejší kávu. Jiným vyhovuje vyváženost chutí. Podle Václava Faltuse z pražírny Zlaté Zrnko se dost výrazně liší chuťové preference žen a mužů. „Netvrdím, že to platí stoprocentně, ale podle toho, co si dámy u nás kupují pro sebe a co pro své polovičky nebo kolegy, bych řekl, že ženy oceňují zajímavé chutě káv s původem a muži mají raději kávu jednodušší chuti.“

V kávových směsích, které více chutnají ženám, obvykle převažují arabiky z různých koutů světa a robusty je v ní méně, pokud vůbec. Naopak, pánům vyhovují kávy s vyšším obsahem robusty. „Nejsou to dvě rozdílné odrůdy, ale dva druhy kávy, které se liší počtem chromozomů. Jelikož arabika jich má čtyřiačtyřicet, má i více různých chutí. Robusta jich má dvaadvacet, ale má více kofeinu a je méně kyselá,“ doplňuje Václav Faltus.

Otestujte se:

Jste opravdovým znalcem kávy?

1. Je káva ovoce nebo bobulovina?

A) Ovoce

B) Bobulovina



2. Jaká káva má nejvíc kofeinu?

A) Malé silné espreso

B) Lungo, protože čím déle se káva extrahuje, tím více kofeinu se z ní uvolní.

3. Jaký druh kávové kultury převládá v Čechách?

A) Multikulturní, máme rádi italský, balkánský, severský i americký způsob přípravy.

B) Česko nemá kávovou kulturu.

4. Jaký je rozdíl mezi arabikou a robustou?

A) Jsou to dvě rozdílné odrůdy.

B) Jsou to dva druhy kávy, které se liší počtem chromozomů a paletou chutí.

5. Jsou kávová zrna před pražením téměř bez chuti?

A) Ano, káva uvolňuje aromatické oleje až pražením.

B) Ne, už čerstvě zelená zrna mají svou specifickou chuť ovlivněnou podnebím místa, kde rostly.



6. Která káva má více kofeinu?

A) Robusta

B) Arabika



7. Která země je největším producentem kávy?

A) Brazílie

B) Srí Lanka

8. Na finální chuť a kvalitu zrna má vliv:

A) Způsob pražení a tloušťka pomletí zrna v kombinaci s kvalitou vody

B) Nadmořská výška a půda, kde se káva pěstovala, způsob jejího pražení, uskladnění, tloušťka pomletí a doba a způsob extrakce

9. Jaké prestižní ocenění může získat pražírna za kvalitu své kávy?

A) Awards for Great Quality

B) Great Taste Awards

10. Jaká je ideální teplota vody na zalití espressa?

A) 90 – 96 °C

B) 100 °C

Jiřina Ekrt Jirušková